La funzione Storyboards di iMovie 3.0

iMovie è il software di video editing creato da Apple. La sua prima apparizione si ebbe nel 1999 con macOS 8, integrato nell’allora pacchetto di iLife da comprare a parte. Dal 2013 è stato invece distribuito gratuitamente in tutti i Mac.

Dal 2011 arrivò anche la iMovie per iPad e iPhone. Prima distribuita a pagamento, per 3,99 €, poi regalata a tutti gli utenti a partire dal 2013. Qualcuno la considera una versione molto semplificata di Final Cut Pro, il software di video editing usato in ambito professionale.

In realtà Apple ha creato una versione ancora più semplice del suo software di video editing sotto il nome di Clips, disponibile solo per i dispositivi mobile della società. iMovie, quindi, è considerabile una via di mezzo. Un software semplice, ma con qualche funzione in più.

Di recente iMovie si è aggiornato alla versione 3.0 per iOS e iPadOS aggiungendo due nuove funzionalità molto utili. Soprattutto per chi ha bisogno di creare video al volo.

Storyboard

La funzione Storyboard di iMovie 3.0

Quando si realizza un video semi professionali o professionali, soprattutto in merito determinate categorie di video, è molto importante lavorare sulle sequenze. Bisogna variare l’inquadratura per creare una flusso più dinamico, in grado di catturare l’attenzione dello spettatore.

A tal proposito Apple ha semplificato questo aspetto mediante la nuova funzione Storyboard. Al momento sono disponibili 20 storyboard diverse suddivise per argomento. Per esempio c’è lo storyboard per tutorial sui trucchi, per mostrare video ricette, per sessioni di domande e risposte, per attività di bricolage, per tutorial generici e così via.

Una volta selezionato uno storyboard, indicato uno stile, selezionata una musica di sottofondo e i colori dominanti, l’utente vedrà apparire l’elenco di scene da girare.

A questo punto non bisogna fare altro che adattare lo storyboard al video che si vuole girare, registrando le scene nell’ordine suggerito da Apple. Al termine, iMovie metterà insieme le varie scene creando un video finale di qualità.

Filmato Magico

La funzione Filmato Magico di iMovie 3.0

La funzione Filmato Magico è leggermente diversa da Storyboard. Anche in questo caso bisogna scegliere uno stile, la musica di sottofondo, font e filtri. A differenza di Storyboard dove il registrato va realizzato dopo, in Filmato Magico il registrato va realizzato prima.

In pratica bisogna selezionare video e foto già presenti nel rullino dell’iPad o iPhone. L’intelligenza artificiale selezionerà frammenti di ciascun elemento realizzando e montando un filmato finale con il meglio di tutti.

Quindi le sequenze saranno creare dinamicamente in base ai vari video selezionati in iMovie. Ovviamente l’utente ha pieno controllo nella modifica delle scene, potendo anche ritagliare, dividere e regolare la velocità dei filmati.

I video realizzati possono anche importati in Final Cut Pro per ulteriori modifiche.

iMovie 3.0 nell’App Store

iMovie 3.0 è disponibile da subito nell’App Store. Pesa 618,2 MB e si scarica gratuitamente nell’App Store. Richiede iPhone, iPad o iPod touch con almeno iOS 15.3.