EF English Live

Ci sono tantissime app per i dispositivi di Apple in grado di insegnare le lingue straniere. Quasi tutte contengono esercizi di comprensione, di grammatica, quiz, ripasso di parole e così via. Ma sappiamo tutti che per migliorare nell’inglese, oltre a seguire un corso di inglese online, bisogna praticare con persone madrelingua.

Per raggiungere questo scopo molti si affidano alle scuole private di inglese, altri si trasferiscono qualche mese in Gran Bretagna, ma è possibile evitare di spendere grosse cifre e parlare ed esercitarsi comunque con persone madrelingua? La risposta è sì.

EF English Live, infatti, opera da 20 anni nel settore e ha preparato un sistema efficace per imparare l’inglese ed esercitarlo. Insieme all’offerta formativa di lezioni, usufruibili anche attraverso l’app per iPhone e iPad, infatti, mette a disposizione i suoi Pro Teachers: insegnanti per lezioni di gruppo e individuali.

Come funzionano le lezioni su EF English Live

L’app di EF English Live consente di accedere alle lezioni per ciascuno dei 14 livelli di inglese disponibili. Le lezioni contengono più di 2000 ore di materiale didattico e prevedono l’arricchimento del proprio vocabolario, lezioni di grammatica, lezioni di comprensione, di speaking, quiz e altro.

Ogni lezione può essere anche scaricata in offline per potersi esercitare ovunque. Queste servono per imparare ed esercitarsi, arricchendo le proprie conoscenze della lingua mediante il metodo EF English Live.

Al termine di ogni ciclo di lezioni è suggerito prenotare una lezione di gruppo.

Come funzionano le lezioni live su EF English Live

Il corso di inglese online di EF English Live prevede lezioni di gruppo e lezioni individuali.

Le lezioni in gruppo su EF English Live

Le lezioni di gruppo sono organizzate ogni 30 minuti. Qui, come una sorta di Zoom, si effettuato degli incontri live con gruppi formati da 4-5 persone appartenenti allo stesso livello di conoscenza dell’inglese.

Le lezioni vertono sui contenuti, le parole e la grammatica insegnata nelle lezioni dell’app per il proprio livello di appartenenza. In questo modo gli studenti potranno esercitarsi insieme nel parlare in inglese e comprendere dove sono carenti.

Oltre alle lezioni di gruppo, si possono organizzare anche lezioni individuali con gli insegnanti madrelingua. Queste lezioni devono essere prenotate, quindi basta scegliere uno degli insegnanti disponibili e impostare un promemoria in calendario.

Durante la lezione singola, oltre a esercitarvi con un insegnante madrelingua, potrete avere un feedback sul vostro livello di inglese e comprendere dove esercitarvi di più.

Preparazione per TOEFL e TOEIC

EF English Live vi consente di fissare un obiettivo. Per esempio imparare l’inglese per lavoro, l’inglese generico, ma anche prepararvi per le certificazioni ufficiali.

Potrete infatti avere come obiettivo prepararvi al superamento del test TOEFL (Test of English as a Foreign Language) o TOEIC (Test of English for International Communication), con tanto di quiz dedicati per fare pratica.

Se volete potete testare il vostro livello di inglese in 15 minuti, mediante il test online nel sito di EF English. Successivamente potete compilare il loro form per chiedere un piano personalizzato e comprendere fino a dove volete arrivare. Di solito in 12 settimane si riesce ad avanzare di un livello successivo.