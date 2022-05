Di recente è apparso un articolo sul Financial Times relativo a LoveFrom: l’azienda di design industriale che Jonathan Ive e Marc Newson hanno aperto insieme quando lasciarono Apple.

Ora chi immaginava la sede di LoveFrom come un enorme open space tecnologico, dove decine di promesse del design si scambiavano idee ed enormi fogli pieni di schizzi di disegni, resterà deluso. L’azienda assomiglia più a un collettivo di architetti, designer, registi, fotografi, dove ognuno lavora nel proprio spazio.

Nel suo ultra minimalista sito si legge infatti:

LoveFrom è un collettivo creativo. Siamo designer, architetti, musicisti, registi, scrittori, ingegneri e artisti. Potresti conoscerci dal nostro lavoro passato. Siamo ossessionati dalle tradizioni del creare e del fare. Fanaticamente devoti all’eccellenza. Insaziabilmente curiosi. Collaboriamo con leader e fondatori. Lavoriamo su progetti per la gioia. Sviluppiamo le nostre idee. Amore e furia.

A conti i fatti l’ufficio di Jonathan Ive e Marc Newson altro non è che il garage della villa di Marc Newson.

Entrando si vedono banchi di lavoro e attrezzi vari. Sembra quasi di essere in una piccola officina. Tutto rigorosamente pulito, minimale.

Guardandomi intorno in uno spazio come questo, faccio fatica a non essere felice. Questa è una fantastica officina di metallo.

Ma tra un pezzo di un’auto d’epoca, di cui Jonathan Ive è appassionato, e macchinari vintage, cosa potremmo trovare in questa officina?

Jonathan Ive risponde a questa domanda offrendo la lista dei 12 oggetti che non possono mai mancare. Oggetti scelti anche per la bellezza del proprio design e considerati da Ive minimalisti e perfetti.

1. Chiave dinamometrica fissa a cricchetto regolabile con attacco da 3/8″ (10-75 ft-lb)

Chiave dinamometrica fissa a cricchetto regolabile con attacco da 3/8″ (10-75 ft-lb)

Fabbricata negli Stati Uniti, questa chiave è utile per avvitare i bulloni e parti di fissaggio. È certificata con gli standard ASME/ISO per durare a lungo.

Dalla testa a cricchetto fissa, possiede un arco oscillante ridotto a 4,5 gradi. Il prezzo di vendita è di 399 $.

2. Linn Ekos SE Titanium Tonearm

Linn Ekos SE Titanium Tonearm

Questo strumento è un tubo a braccio in titanio prodotto negli Stati Uniti. È utile per lavori di precisione grazie ai cuscinetti in acciaio inossidabile che consentono spostamenti precisi e delicati.

Viene usato spesso per riprodurre i dischi in vinile. Dato il suo materiale prezioso costa ben 5.645 dollari.

3. Set di chiavi esagonali a L colorate di Wiha

9 Piece Ball End Color Coded Hex L-Key Set – Metric

Questi sono probabilmente gli attrezzi più economici nel set di Jony Ive. Si tratta di un kit formato da 9 chiavi esagonali e colorate prodotte da Wiha.

I colori consentono di selezionarle velocemente in base alla grandezza. Fabbricate in ferro, sono prodotte dalla tedesca Wiha. Il prezzo di vendita è di 37,39 $.

4. Piegatrici ossee di C.S. Osborne Edgers

Straight Bone Folder

Le piegatrici ossee sono utilizzate per piegare materiali usati in vari ambiti, come nella rilegatura dei libri, la fabbricazioni di carte, di origami, arricciare materiali sottili e così via.

Il kit è formato da tre elementi rispettivamente di 15, 18 e 20 centimetri. Fabbricati in Gran Bretagna, costano 16,09 sterline (19 euro circa).

5. Il metro di Hermès

Il metro di Hermès

Molto simile a un metro retrattile per prendere le misure di componenti come legno o tubi, questo metro ha la particolarità di essere coperto di pelle ed è prodotto da Hermès. Basta questo per portare il suo prezzo a 530 dollari.

La società però tiene a far sapere che è stato realizzato in nome di Jonathan Swift, autore dei Viaggi di Gulliver.

6. La lente di ingrandimento di ottone di Ernst Leitz

Lente di Ernest Letiz

Non più in vendita, questa rara lente di ottone fa parte della collezione personale di Jony Ive. Permette di ingrandire gli elementi di 12x.

Utile per vedere i dettagli più piccoli dei lavori di precisione sugli oggetti, questa lente fu realizzata da Ernst Leitz, grande esperto di ottica.

L’azienda di Leitiz, dopo varie fusioni e acquisizioni, si è trasformata nell’attuale Leica. Famosa azienda di ottiche e fotocamere.

Ad ogni modo questa lente di ingrandimento si trova in giro, come su eBay. Ve la portate a casa pagando tra i 2.000 e i 3.000 dollari.

7. La penna stilografica Fountain di Montegrappa

Fountain pen di Montegrappa

Finalmente un prodotto italiano. La penna Fountain di Montegrappa. Questa penna lussuosa ha il tappo avvitabile con clip a rotelle, per essere inserita facilmente nel taschino.

Dal corpo realizzato in resina nera lucida, ha una molla in acciaio per la punta stilografica con spessore Stub 1.5. La si può comprare per 215 euro.

8. La gomma per cancellare rotonda di Faber Castel con inserto in platino

Gomma per cancellare Faber Castel con inserto in platino

Per ribadire che sei stato un top manager di Apple pagato almeno 20 milioni di $ l’anno, la gomma per cancellare di Faber Castel con inserto in platino è tonda e cancella le matite probabilmente meglio delle altre gomme. Il suo diametro è di 5,2 centimetri.

Una volta usurata non buttatela via. L’inserto in platino presenta il logo di Faber Castell. Potrebbe trasformarsi in un ferma oggetti di lusso.

Il prezzo di vendita è di 100 sterline (circa 120 €).

9. L’astuccio in pelle Visvim

L’astuccio in pelle di VisVim

Ideale per inserire tutti gli strumenti di precisione, come la penna, la gomma e la lente di ingrandimento di cui abbiamo parlato prima, questo astuccio è realizzato da Visvim e costruito in pelle.

Purtroppo questo modello nello specifico non è più in vendita e fa parte di una vecchia collezione, quindi è ufficialmente un accessorio vintage. Fa parte del set di Jony Ive. Il prezzo è di 239 $.

10. Il goniometro universale in metallo di Mitutoyo

Il goniometro universale di Mitutoyo

Utile per prendere le angolazioni al grado più accurato, questo goniometro universale di Mitutoyo può essere usato per tagliare pelli, tavole di legno, tubi e tutto ciò che serve.

Lungo 15 centimetri, pesa 284 grammi. Consente di segnare le angolazioni molto precise grazie alla lente di ingrandimento che dà risalto alla ghiera numerata.

Il prezzo di vendita è di 277,20 sterline (326 euro circa).

11. Il misuratore di profondità micronometrico di Starrett

Il misuratore di profondità micronometrico di Starrett

Si fa un foro in un materiale, come un componente in metallo o una tavola di legno, e si vuole sapere quanto spazio c’è tra l’inizio del foro e il fondo. Come fare?

Per questa operazione serve un misuratore di profondità micronometrico. Jony Ive suggerisce quello prodotto negli Stati Uniti da Starrett. Questi arriva a misurare 7,6 centimetri di profondità con uno scarto di appena 0,025 mm.

Il prezzo di vendita è di 300 $.

12. L’orologio al quarzo di Wempe

Orologio al quarzo di Wempe

Ideale per sapere se stai lavorando troppo ed è ora di tornare a casa, l’orologio Wempe fa parte della serie Navigator II. In effetti ricorda gli orologi a bordo delle imbarcazioni.

Oltre a mostrare l’ora, integra anche un termometro per conoscere la temperatura della stanza e un igrometro, utile per sapere anche l’umidità.

Informazioni che saranno vostre per 1.780 euro.

Il conto totale per ottenere tutti e questi 12 oggetti è di circa 13.000 €. Vi basterà diventare famosi designer per ripagarli tutti con un singolo prodotto.