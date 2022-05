L’app di AUTODOC

Qualche giorno fa mi è capitato un evento spiacevole. Tornando a casa ho trovato lo sportello del foro di erogazione della benzina dell’auto divelto. È un’auto abbastanza vecchia, quindi probabilmente il benzinaio chiudendolo ha spaccato un anello dello sportello.

Per risolvere avrei dovuto procurarmene uno nuovo, ma non volevo spendere molto. Quindi ho trovato lo sportellino nuovo online in un sito di ricambi auto. A tal proposito vi segnalo come viene utilizzata l’applicazione di AUTODOC.

Che cos’è AUTODOC

AUTODOC è una multinazionale attiva in 27 paesi. È un marketplace di componenti di ricambio per auto, camion e furgoni. All’interno dei suoi 50.000 metri quadrati di magazzino gestisce 4 milioni di componenti di ricambio provenienti da 1.400 costruttori e 166 marche di auto.

L’obiettivo è rappresentare una sorta di Amazon per i componenti di ricambio. Quindi fornire offerte periodiche, spedizioni gratuite sopra i 70 €, ordinando pneumatici, freni, olio motore, filtri, attrezzi per le riparazioni, accessori auto e, ultimamente, anche pezzi di ricambi per moto e auto elettriche.

All’interno dei magazzini di AUTODOC

Come funziona AUTODOC

L’elemento principale di utilizzo dell’app è sicuramente il motore di ricerca. Per usarlo al meglio dovrete indicare manualmente il modello dell’auto, oppure più velocemente scrivendo il numero di targa del mezzo. In questo modo il sistema compilerà i dati inerenti il modello di auto in automatico.

Dopo questo passaggio basta inserire nel motore di ricerca il componente di ricambio di cui abbiamo bisogno. Il risultato sarà un elenco di brand con caratteristiche e prezzi. Per ogni componente c’è anche un sistema di rating da 1 a 5 stelle per comprendere l’apprezzamento da parte degli altri clienti.

Se un componente non è disponibile è possibile ricevere una notifica non appena lo sarà, oppure ottenere un elenco di alternative di altri brand.

Molto interessante è anche il canale YouTube dove periodicamente vengono pubblicati dei tutorial dove si spiegano come cambiare dei componenti. Utili qualora avessimo già della conoscenza nel settore della meccanica e volessimo cimentarsi a riparare le auto in autonomia.

AUTODOC è utile?

L’app di AUTODOC risulta molto utile non solo qualora avessimo bisogno realmente di un componente di ricambio, ma anche per farci un’idea sul costo dei componenti. Per esempio possiamo usare il suo database per validare un preventivo fatto da un meccanico, per capire se i prezzi proposti siano in linea con il mercato.

Nel catalogo ci sono anche dei materiali non proprio di meccanica o per riparare l’auto, come per esempio accessori per interni, tende da sole per auto, corde per traino, kit per forature, strumenti per la pulizia, sistemi audio, frigoriferi da auto e così via.

Qualora fossimo soliti ordinare questo tipo di componenti, la società offre anche un piano Premium. Pagando un abbonamento mensile, che varia dai 4 ai 10 € al mese, si ottengono bonus speciali, sconti dedicati, priorità sugli ordini, controlli sui pezzi prima della spedizione e così via.

AUTODOC nell’App Store

AUTODOC è disponibile per Android e per piattaforma iOS. L’app pesa 59,1 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store. Funziona su tutti gli iPhone con iOS 13 e seguenti.