Il sistema di abbonamento nelle app di iOS

Nelle ultime ore sto leggendo un bel po’ di materiale acchiappa clic in merito alla questione degli abbonamenti nelle app. Tutto il polverone è nato per una recente scelta di Apple riferita all’auto rinnovo degli abbonamenti.

Ho quindi deciso di fare un po’ di chiarezza, perché non è per nulla vero che Apple sta favorendo le truffe con la sua ultima decisione. Accusa che rimbalza su alcuni siti per instaurare un senso di ansia e favorire il clic, per poi scoprire che si tratta di altro.

Come funzionano i rinnovi degli abbonamenti adesso?

Allo stato attuale (l’AS-IS come viene chiamato in gergo tecnico) gli abbonamenti si rinnovano in automatico. Gli utenti riceveranno un avviso via email con la comunicazione della scadenza prossima dell’abbonamento.

Se questi è in scadenza e l’utente non fa nulla per bloccarlo, l’abbonamento si rinnova in automatico. Se lo sviluppatore decide di aumentarne il prezzo, l’utente deve approvare la nuova tariffa altrimenti l’abbonamento a scadenza si blocca in automatico.

Quindi vale il principio per il quale si dà per scontato il fatto che l’utente non desideri avere il rinnovo dell’abbonamento a scadenza, perché visto l’aumento ha deciso di non accettare il rinnovo.

Come funzioneranno i rinnovi degli abbonamenti a breve

Il nuovo approccio (il TO-BE) prevede che l’utente debba disiscriversi dall’abbonamento anche se questi ha ricevuto un aumento di prezzo. Quindi si considera l’interruzione dell’abbonamento come un problema per l’utente, spingendo a rinnovare anche in caso di aumento di prezzo.

A tal proposito bisogna fare delle precisazioni. Il nuovo metodo si applica solo se l’abbonamento non supera il 50% del suo prezzo mensile e comunque non oltre i 5 $ in più al mese. Per quello annuale non deve superare il 50% del suo prezzo di partenza e comunque non oltre i 50 $ in più.

Se supera queste soglie si applica il metodo AS-IS, quindi l’utente deve approvare il rinnovo a mano.

Pro e contro del nuovo sistema del rinnovo degli abbonamenti

Apple in via ufficiale mira a migliorare la fruizione dei servizi per gli utenti. La società dichiara che con il sistema attuale si rischia di vedere i propri abbonamenti fermarsi qualora ci dimenticassimo di approvare i rinnovi.

Di certo un’esperienza frictionless, quindi con meno frizioni, favorisce i rinnovi, quindi il fatturato per gli sviluppatori e naturalmente genera un aumento delle commissioni per Apple.

Onestamente non so se esista realmente una percentuale molto alta di utenti che si dimenticano di rinnovare gli abbonamenti con incremento. Apple non fornisce nessun dato statistico in merito. Personalmente lo considero un non problema. Al massimo alla scadenza, se non rinnovato, si può sempre procedere manualmente al rinnovo non appena l’utente si accorge che il suo abbonamento è scaduto.

Quindi tutto sommato credo che il nuovo sistema di Apple sia solo una scusa per evitare che l’utente pigro decida alla fine di non rinnovare, soprattutto se messo di fronte a un incremento di prezzo. Se ne poteva benissimo fare a meno.

Come disattivare gli abbonamenti su App Store

Per conoscere lo status dei vostri abbonamenti nell’App Store bisogna seguire questo percorso:

Apri l’app dell’App Store Premi sul tuo avatar in alto a destra Premi sulla voce “Abbonamenti” Individua l’abbonamento che vuoi disattivare dall’elenco di tutti gli abbonamenti disponibili Premi su “Annulla abbonamento”

Apparirà un messaggio che avverte della cancellazione dell’abbonamento alla scadenza. Attenzione solo con gli abbonamenti forniti direttamente da Apple, come Apple Music o Apple One. Questi se sono ancora nel periodo di prova gratuita saranno disattivati all’istante.

La società ha assicurato che gli utenti riceveranno notifiche ed email prima della scadenza, in modo da essere avvisati del rinnovo automatico e dei prezzi in aumento. Per approfondire c’è una pagina tecnica nel sito per gli sviluppatori.