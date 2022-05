La grafica di Apple per la WWDC 2022

Mancano 12 giorni all’inizio della WWDC22 (World Wide Developer Converence 2022). L’evento annuale che Apple organizza per gli sviluppatori e che ha come tema centrale, ovviamente, le novità che riguarderanno i sistemi operativi.

Chi si attendeva un evento aperto a tutti resterà deluso anche quest’anno. Apple, come ho segnalato in precedenza, ha deciso di mantenere un’organizzazione più snella anche quest’anno per via dell’emergenza covid. Ma se lo scorso anno l’evento era completamente in remoto, quest’anno 1.000 fortunati sono stati scelti durante una lotteria per poter partecipare all’evento di persona.

Tra questi anche alcuni lettori di Melamorsicata che ci invieranno degli update in merito una volta giunti sul luogo.

Ma quindi cosa ha preparato Apple per l’occasione? Nella giornata di ieri la società ha condiviso il suo menu: l’insieme di attività che intende svolgere alla WWDC22.

Keynote del 6 giugno 2022

Di certo non possiamo fingere sorpresa, perché il keynote di apertura della WWDC22 è un rito immancabile. Si tratta dell’evento più caldo di tutta la conferenza: la presentazione dei nuovi sistemi operativi.

Quest’anno dovremmo vedere iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, tvOS 16 e watchOS 9. Inoltre potremmo vedere anche la presentazione di alcuni prodotti hardware, come i nuovi MacBook Air e i nuovi iMac.

Il keynote è fissato per il giorno 6 giugno alle ore 19:00 in Italia. Per l’occasione la società terrà una diretta nel suo sito. Al momento non sappiamo se è pre-registrata o sarà in diretta dal palco dello Steve Jobs Theater dell’Apple Park.

Platforms State of the Union

Quasi subito dopo il keynote di apertura, Apple terrà il tradizionale “Platforms State of the Union”. È una sorta di keynote ma in chiave tecnica.

Alle ore 22:00 italiane, la società terrà questa nuova diretta per entrare più nel dettaglio su quelle che sono state le novità presentate poco prima per gli sviluppatori. Quindi ci saranno più demo e più spiegazioni tecniche.

Apple Design Awards 2022

Apple Design Awards 2021

Il 7 giugno, quindi il giorno dopo il keynote di apertura, alle ore 2:00 del mattino in Italia, Apple assegnerà gli ambiti premi Apple Design Awards alle app che si sono contraddistinte nel corso dell’anno.

Sono app che hanno adottato i framework più recenti, i modelli di business di Apple e hanno ottenuto un ottimo riscontro sul mercato.

Seminari e video

La società ha promesso almeno 150 ore di video di approfondimento su tutte le novità che saranno integrate nei sistemi operativi. I nuovi framework che possono aiutare gli sviluppatori a potenziare le loro app e trarne il meglio.

La società annuncerà anche i vincitori dello Swift Student Challenge, terrà delle sessioni one-2-one e organizzerà delle Digital Lounges dove poter conversare con gli sviluppatori e gli ingegneri della società che si uniranno.

Tutti questi eventi di partecipazione da remoto agli argomenti tecnici si possono organizzare mediante il sito per sviluppatori di Apple e l’app per sviluppatori. In quest’ultima sarà possibile vedere i video dei seminari di Apple on-demand per recuperarli quando si ha tempo, prenotare le sessioni e molto altro.