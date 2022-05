Il gioco The Office: Somehow We Manage

La serie The Office è di sicuro un cult nel settore delle serie commedie. Andata in onda tra il 2005 e il 2013, ha visto ben 9 stagioni per 201 episodi. Di sicuro il suo grande successo si deve, oltre per la sceneggiatura, anche per la presenza di Steve Carell nei panni di Michael Scott: il classico capo incompetente ed egocentrico.

La trama prevede le avventure all’interno di una filiale della Dunder Mifflin, un’azienda di articoli da ufficio, dove Scott cerca di portare avanti la gestione coltivando il suo status quo di capo e il suo ego. Questo si scontra con le caratteristiche di ogni personaggio dell’ufficio.

In The Office si attivano così delle dinamiche, spesso comiche e satiriche, tipiche di qualsiasi ufficio. Quindi lo spettatore non può fare altro che immedesimarsi nelle varie avventure.

Avventure che ora si possono riprendere anche mediante il gioco ufficiale per iPhone e iPad. The Office: Somehow We Manage è un gioco di strategia dove noi dobbiamo mandare avanti l’ufficio e gestire i dipendenti.

Il nostro compito sarà generare profitti per la Dunder Mifflin. Nel farlo dobbiamo collezionare i vari personaggi del gioco, ognuno con le proprie attitudini proprio come la serie televisiva.

Il gioco possiede anche dei momenti memorabili ripresi dalla serie ufficiale, come The Dundies e Dinner Party.

The Office: Somehow We Manage pesa 155,6 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store. Alcune estensioni richiedono il pagamento con gli acquisti In-App.