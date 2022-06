Diablo Immortal

Era il 2018 quando Blizzard annunciò l’inizio dello sviluppo di Diablo Immortal al BlizzCon 2018. A distanza di 4 anni ora il gioco è finalmente disponibile al download per iOS. Ne è valsa la pena attendere? Ho giocato un po’ con questo titolo e direi proprio di sì.

Il gioco in 3D riprende la dinamica classica del gioco Diablo: il personaggio che gestiamo mediante i comandi sul touchscreen si muove in un ambiente 3D uccidendo creature infernali. A volte riceve oro, armi, vestiario e poteri magici per diventare sempre più potente con l’avanzare dei livelli.

Oro e armi che si possono dare al mercante per ricevere potenziamenti o comprare armi più potenti. Quindi il nostro personaggio e i livelli crescono in potenza di pari passo, fino a raggiungere il faccia a faccia con il diavolo.

Di cosa parla Diablo Immortal?

In Diablo l’umanità è discesa dall’unione di angeli e diavoli fuggiti dall’Eterno Conflitto. Scappando portarono con se la Pietra del Mondo per creare il Sanctuarium. Questo è il motivo per il quale i personaggi del gioco possiedono poteri speciali.

In Diablo II l’Arcangelo Tyrael conficcò la sua spada El’druin nella Pietra del Mondo, facendola esplodere in vari frammenti. Diablo Immortal parte proprio da questo punto. Qui dobbiamo scegliere uno dei personaggi disponibili per recuperare i frammenti della Pietra del Mondo prima che finiscano nelle mani degli esseri infernali.

Personaggi come il barbaro, il crociato, il cacciatore di demoni, il monaco, il negromante e il mago. Tutti disponibili anche nelle rispettive versioni femminili, personalizzabili in alcuni tratti somatici.

L’esperienza di gioco in Diablo Immortal

Il gioco Diablo Immortal è un MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game), quindi è un gioco multi giocatore di massa online. Non tanto nei primi livelli dove, per impratichirci, potremo giocare da soli, ma più avanti nel gioco.

Qui potremmo incontrare altri giocatori che possono aiutarci a sconfiggere i demoni trovati lungo il percorso, con tanto di sistema di chat (anche vocale) per poter interagire con loro.

Gli sviluppatori hanno integrato anche delle missioni giornaliere, ricompense giornaliere, missioni principali, missioni elite, missioni secondarie…insomma tutto ciò che serve per poter giocare per moltissimo tempo. Per un’esperienza più coinvolgente è consigliato usare le cuffie per ascoltare i suoni attorno a noi.

Non è da escludere vedere dei pacchetti di espansione periodici. Il gioco al momento è già in grado di supportarli.›

Diablo Immortal per iPhone e iPad

Diablo Immortal pesa ben 3,5 GB e richiede almeno iOS 11. Ogni pacchetto di espansione pesa diversi MB. Quindi assicuratevi di avere abbastanza spazio nel vostro dispositivo.

Si può scaricare gratuitamente nell’App Store. Il gioco prevede anche la possibilità di acquistare dei globi eterni con il sistema In App.