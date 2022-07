RoomPlan permette di scansionare una stanza con ARKit e LiDAR

Il futuro di Apple passa per la realtà aumentata. Non è un segreto. La società sta investendo da anni in questo senso per avere un terreno fertile per piantare e far crescere i suoi occhiali per la realtà virtuale e aumentata.

Se ARKit è distribuito dal 2018, il framework per la realtà aumentata nei sistemi operativi della società, oggi vi parlo di RoomPlan che è una sorta di tecnologia nata con il mix di due elementi: ARKit e LiDAR.

Quest’ultima è una tecnologia integrata negli iPhone 12 Pro e negli iPad Pro 2018 e seguenti. Si tratta di un sensore in grado di proiettare un reticolato di punti, un po’ come fa il Face ID, ma con l’obiettivo di rilevare gli oggetti e mapparli mediante una scansione in 3D.

RoomPlan fa proprio questo. Consente di scansionare un ambiente e renderlo in 3D, con un grado di accuratezza elevato. Soprattutto per realizzare mappe di interni, come quelli di una planimetria di una casa.

Una ricostruzione effettuata con RoomPlan

Apple dichiara nella pagina ufficiale che questa tecnologia sarà molto utile per ricostruire ambienti in 3D, ma anche per aiutare le persone a migliorare i loro strumenti di lavoro. Immaginiamo un’app per arredatori di interni, per wedding planner, per giardinieri e così via.

RoomPlan non è un’app a se stante, pronta all’uso, ma un insieme di SWIFT API che possono essere integrate nelle app facilmente, per poi consentire all’app realizzata di richiamare queste tecnologie e sollevare lo sviluppatore dal creare gli strumenti di acquisizione.

I file generati con RoomPlan possono essere esportati nei classici formati 3D, come USD e USDZ, per poi essere importanti nei software compatibili, come AutoCAD, Cinema 4D o Shapr3D.

Il sistema attualmente è in beta e uscirà da questo status dopo il rilascio di iOS 16, iPadOS 16 e macOS Catalyst. Trovate comunque tutta la documentazione nella pagina dedicata, dove si spiega come funziona il framework e come integrare RoomCapture.