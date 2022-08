Paramount+

Sta per aggiungersi un nuovo concorrente ai servizi di streaming video in Italia. Il servizio di Paramount+ aprirà i battenti ufficialmente il 15 settembre, con un prezzo competitivo rispetto ad altri servizi simili. Se Netflix richiede 12,99 € al mese come prezzo base, per Paramount+ ne serviranno 7,99 €.

Le origini di Paramount+

Il servizio di streaming nasce nel 2014 con il nome CBS All Access. Dopo la fusione tra CBS Corporation e Viacom, nel 2021, ha cambiato nome in Paramount+.

Dopo aver debuttato negli Stati Uniti, raggiungendo 1,5 milioni di abbonati, è arrivata in Canada e Australia nel 2018. Dal 2021 è iniziata la pianificazione per la diffusione in Europa, tra cui l’Italia prevista per il 15 settembre 2022.

Cosa c’è in Paramount+

Nel catalogo di Paramount+ ci saranno inizialmente 8.000 ore di contenuti tra film, telefilm e trasmissioni.

La società ha previsto anche una serie di contenuti originali, siglati Paramount+ Original, tra cui Tulsa King con Sylvester Stallone, il western 1883 con Harrison Ford, The Offer con Juno Temple, ma anche produzioni di Showtime come Halo e First Lady.

La società sta finanziando anche serie italiane, tra cui Corpo Libero tratto da libro di Ilaria Bernardini e Circeo, basato sul famoso caso di cronaca del 1975.

Grazie ai contenuti Nickelodeon, che fa parte dello stesso Paramount Group, vedremo anche contenuti per bambini come SpongeBob, Paw Patrol, Rugrats e altri.

Quanto costa Paramount+

Il servizio sarà disponibile anche attraverso un’apposita app di Apple TV, quindi gestibile tranquillamente tra i vari dispositivi Apple, come iPhone e iPad. Previste anche le app dedicate a tutti gli altri dispositivi come quelli di Amazon, Google e Sky.

Il servizio sarà gratuito per i primi 7 giorni. L’abbonamento costa 7,99 € al mese o 79,99 € all’anno. Al momento nel sito della società è possibile lasciare la propria email per essere avvisati una volta live.