Jetpack Joyride 2 è disponibile in Apple Arcade

Il primo gioco di Jetpack Joyride, nato nel 2011 peer conto di Halfbrick Studios, è stato un enorme successo. Debuttato su iOS, è poi arrivato anche nei dispositivi Android e Windows. Ora, a distanza di 11 anni, è arrivata una nuova versione: Jetpack Joyride 2.

Il nuovo gioco è stato completamente rivisitato. Meno arcade, più moderno. Ora il nostro personaggio, armato di jetpack sulle spalle, dovrà sempre fuggire dal laboratorio, ma avrà numerose capacità in più, compresa quella di sparare ai nemici. Ma ricapitoliamo un attimo la trama.

Barry Steakfries è un venditore porta a porta della Gramco: un’azienda di vendita di grammofoni, le cui vendite sono in calo sin dal 1911. Un giorno Barry bussa alle porte dei laboratori della Legitimate Research Inc., cercando di piazzare grammofoni.

Dalla finestra intravede un bellissimo jetpack, quindi sfonda la porta, lo ruba e tenta di scappare. Da allora Barry cercherà di scappare dai laboratori inseguito da scienziati, trappole e, in questa nuova versione, anche macchine killer.

Munito di grafica in HD, in questo Jetpack Joyride 2 vediamo nuove soluzioni per rendere il gioco più coinvolgente. Ora abbiamo una modalità storia che vede nemici sempre più feroci passando da un livello all’altro. Inoltre ci sono anche potenziamenti da raccogliere: dal nucleo avanzato per il jetpack, fino ai vestiti, armi più potenti, macchine più complesse e molto altro.

La gamification del gioco è stata espansa per consentire all’utente di non collezionare solo monete, ma anche gemme, gettoni, punti esperienza e così via. Ci sono anche mini giochi, per collezionare hardware per potenziare i poteri, e la fabbrica per produrre denaro e potenziamenti.

In pratica in Jetpack Joyride 2 non ci si annoierà dopo un po’ perché si raccoglieranno solo monete, ma si potrà giocare per molto tempo per potenziare le varie aree, tra cui un nutrito numero di armi.

Il gioco è al momento disponibile in esclusiva ai soli abbonati di Apple Arcade. In futuro arriverà per tutti. Lo trovate nell’App Store.