Adonit Neo Pro

È da qualche anno che Adonit cerca di proporre una stylus alternativa a quelle di Apple. Pare che con il modello Neo Pro ci sia riuscita. La matita intelligente di Adonit ricorda molto l’Apple Pencil.

La stylus può essere usata con gli iPad Pro, gli iPad mini dalla 6° generazione e iPad Air dalla 4° generazione. Dal punto di vista estetico ricorda molto la penna di Apple. Se quest’ultima misura 166 x 8,9 mm e pesa 20,7 grammi, la Neo Pro di Adonit misura 167 x 9 mm e pesa 12 grammi.

Come avviene con quella originale, la Neo Pro si attacca magneticamente sul profilo dell’iPad per poterla trasportare. Inoltre questo modello è il primo della sua linea a poter ricaricare la penna con lo stesso sistema magnetico dell’Apple Pencil. I modelli precedenti richiedevano, invece, il cavo nella porta USB-C.

La batteria interna, che si ricarica completamente in 2 ore, consente fino a 9 ore di autonomia.

Altra differenza con i modelli precedenti è per l’accensione. Se le altre richiedevano un pulsante di accensione, questa si attiva sganciandola dal profilo magnetico dell’iPad proprio come l’Apple Pencil.

Non è munita di un pulsante scorciatoia sulla superficie, come il doppio tap presente nella matita di Apple e non ha una punta capace di cambiare il tratto in base alla pressione applicata. In compenso costa molto meno.

Se per l’Apple Pencil bisogna spendere 135 €, per questa Adonit Neo Pro il prezzo è di 44,99 dollari. Al momento la penna è in pre-ordine ma solo negli Stati Uniti.

Su Amazon Italia trovate il modello base, quello che si ricarica con il cavetto e ha un pulsante di accensione. Costa 43,54 €.