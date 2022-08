Un logo Apple disegnato da Leonardo DaVinci secondo DreamStudio

L’immagine che vedete in questo articolo non l’ho disegnata io, non ne sono capace. Non l’ha realizzata neanche un grafico o una persona in generale. È stata creata da un’intelligenza artificiale. Oggi vi parlo del progetto Stable Diffusion.

Questa AI è stata realizzata con l’obiettivo di poter creare qualsiasi immagine. Basta dettare le caratteristiche all’intelligenza artificiale e attendere pochi secondi. Nello specifico dell’immagine che vedete ho scritto:

Il logo di Apple disegnato da Leonardo Da Vinci

Quindi il sistema ha realizzato il logo di Apple nello stile che avrebbe usato Leonardo Da Vinci se l’avesse fatto con il suo pennino dell’epoca.

Ma potrei dettare anche cose più complesse. Per esempio se mi servisse:

Un uomo con un cappello rosso e un telefono nella mano destra che passeggia lungo un fiume

Ricevo questa immagine:

Un uomo con un cappello rosso e un telefono nella mano destra che passeggia lungo un fiume

Le combinazioni sono infinite.

Il sistema di Stable Diffusion è nato dalla collaborazione di numerosi ricercatori, come il team di HuggingFace e CoreWeave, gestiti da Patrick Esser della Runway e Robin Rombach dalla Machine Vision & Learning research group di LMU Munich.

Trovate tutto il progetto su GitHub e il Model Access su HuggingFace.

Il sistema è stato caricato su alcune GPU con 10 GB di VRAM e al momento genera immagini in una risoluzione di 512 x 512 pixel. In futuro consentirà di creare immagini molto più definite e dalla risoluzione più elevata. In quel caso entreranno in gioco piani di licenza per l’utilizzo.

Dopo un periodo di beta con 10.000 tester e 1,7 milioni di immagini generate ogni giorno per addestrare l’algoritmo di apprendimento, Stable Diffusion è stato aperto al pubblico.

Se andate nel sito di DreamStudio Lite, dopo una breve registrazione, potrete provare il sistema inserendo le richieste nell’apposito riquadro. Ricordatevi di scriverle in inglese.

Il sito offre anche alcuni suggerimenti. Gli step da seguire per un risultato efficace sono 3:

Individuare un comando grezzo, tipo un soggetto principale da far disegnare. Stabile uno stile, per esempio: realistico, disegnato a mano, un olio su tela. Individuare un artista di riferimento, per esempio Jan van Eyck per un dipinto o Claude Monet per un panorama.

Con le stesse frasi è possibile generare più immagini. Ogni immagine è creata al momento, quindi la stessa frase può portare a risultati diversi.

In futuro non sarà più necessario andare a comprare l’accesso a cataloghi pieni di immagini o creare set per fotografarli, l’intelligenza artificiale sarà in grado di generare esattamente l’immagine che ci serve occupandosi di ogni aspetto.