Qualche giorno fa avevo rilanciato un’indiscrezione di Bloomberg relativa alla data di organizzazione dell’evento di Apple per il lancio dei nuovi prodotti, tra cui gli iPhone 14 e gli Apple Watch serie 8. Oggi arrivano delle conferme e posso dirvi quando sarà presentato l’iPhone 14.

La società di Cupertino ha organizzato l’evento proprio il 7 settembre 2022, come si evince dal suo sito istituzionale. L’evento è per le ore 10:00 di Cupertino, vale a dire alle 19:00 in Italia e continuerà fino alle ore 21:00.

Il titolo dell’evento è Far Out, cioè molto lontano.

In questa occasione dovremmo vedere il lancio di alcuni prodotti, tra cui:

Gli iPhone 14, 14 Pro, 14 Max e 14 Pro Max

Gli Apple Watch serie 8, serie SE e il nuovo modello Pro

Le date di disponibilità di iOS 16

La società terrà l’evento online in questa pagina, dove sarà trasmesso dall’Apple Park in una pre-registrazione di video come ci ha abituati negli ultimi anni.

Nella copertina vediamo il logo di Apple disegnato nello spazio, composto nelle linee dall’unioni di diverse galassie. Questo potrebbe essere un riferimento a un’indiscrezione che vuole l’integrazione di una fotocamera posteriore da 48 megapixel.

Con questa risoluzione, infatti, sarà possibile ingrandire molto nelle foto per vedere i dettagli, appunto come vedere le stelle in una risoluzione superiore. I colori delle galassie, invece, potrebbero indicare i colori dei nuovi iPhone 14.

Per scoprire tutti i dettagli non resta che collegarci sul sito di Apple il prossimo 7 settembre alle 19:00.