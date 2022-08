Il concept dell’iPhone 14

Manca poco alla presentazione dell’iPhone 14. Teoricamente circa un mese, se consideriamo che negli ultimi anni Apple ha preparato questo evento sempre in questo mese. Un livello di dettaglio in più ce lo offre Bloomberg che indica una data: il 7 settembre.

La testata, che da anni ha tra le sue firme Mark Gurman, sarebbe utilizzata da Apple per far circolare informazioni in via ufficiosa. In questo caso la data del prossimo evento della società: il 7 settembre presso l’Apple Park di Cupertino.

La data sarebbe stata scelta perché il 5 settembre è festa nazionale negli Stati Uniti, il Labor Day. Il martedì 6 settembre di solito viene usato per viaggiare e tornare in ufficio, quindi resta disponibile il 7 settembre.

L’evento, dice Gurman, sarà simile a quello di apertura della WWDC 2022: un ristretto numero di persone, per lo più giornalisti, sarà presente nel campus della società, per poi guardare tutti insieme lo streaming pre-registrato. Seguirà un momento di live demo per la stampa per far provare i nuovi prodotti.

L’articolo offre anche qualche dettaglio in più. Per gli iPhone 14 dovremmo assistere a caratteristiche molto simili all’attuale iPhone 13. Per esempio il processore dovrebbe rimanere l’A15. Il processore A16 dovrebbe apparire solo sulla linea Pro, che sarà quella soggetta a dei reali cambiamenti hardware. Niente iPhone mini questa volta.

Un concept dell‘iPhone 14

Sulla parte anteriore il Notch dovrebbe essere sostituito dal design pill hole, una linea e un puntino che delimitano il sistema FaceID e la fotocamera. Una forma che ricorda quella della lettera i che poi può essere usata da Apple per rinforzare il brand iPhone.

Nella parte posteriore, invece, dovremmo vedere un comparto fotografico tutto nuovo, con un’inedita fotocamera da ben 48 megapixel, per effettuare migliori zoom digitali e catturare più dettagli. Previste anche migliorie nella registrazione video e nell’autonomia della batteria.

Oltre all’iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max e iPhone Pro Ultra, saranno presentati anche gli Apple Watch. Due i modelli attesi questo anno. L’Apple Watch serie 8 e un nuovo Apple Watch Pro.

Il primo, dal design come quello dell’Apple Watch serie 7, dovrebbe vedere l’integrazione del sensore per misurare la temperatura corporea. Il modello Pro, invece, dovrebbe avere un case in titanio, nuove funzioni fitness e una batteria più duratura.

Per l’evento del 7 settembre dovremmo vedere annunci anche riguardanti iOS 16 e watchOS 9, ma non per iPadOS 16 e macOS Ventura. Questi due sistemi operativi sarebbero stati spostati a ottobre, per poi essere regolati durante un evento dedicato ai prossimi iPad.