Dopo aver parlato di iOS 16 e iPadOS 16 è il turno di watchOS 9: il sistema operativo per gli Apple Watch.

Ancora una volta Apple non ha aperto ai quadranti di terzi, ma in compenso ne ha realizzati di altri per usare meglio gli schermi più ampi delle ultime generazioni, come il serie 7.

Nuovi quadranti

Il nuovo quadrante Lunare

La società ha sostanzialmente realizzato quattro nuovi quadranti:

Lunare : mette in relazione il calendario gregoriano con quello lunare, usato in alcune culture come quella cinese e ebraica.

: mette in relazione il calendario gregoriano con quello lunare, usato in alcune culture come quella cinese e ebraica. Ricreazione : creata dall’artista Joi Fulton, mostra dei personaggi animati a forma di numeri.

: creata dall’artista Joi Fulton, mostra dei personaggi animati a forma di numeri. Metropolitano : i numeri vengono tirati muovendo la Corona Digitale.

: i numeri vengono tirati muovendo la Corona Digitale. Astronomia: è una rivisitazione di un quadrante precedente con una mappa delle stelle più accurata.

La società ha anche pensato alcuni miglioramenti sui quadranti pre-esistenti, come la possibilità di cambiare lo sfondo in quello modulare, nuove profondità per il quadrante Ritratti e così via.

L’app Allenamento

Le zone nell’app Allenamento

L’app Allenamento vede alcune migliorie come delle nuove metriche.

Una delle funzioni più interessante è sicuramente il supporto delle zone per le frequenze cardiache, per capire se si è nella fascia di sforzo o in quella brucia grassi. Queste suggeriscono anche i tempi di recupero.

Per chi fa triathlon c’è la possibilità di tracciare le varie discipline, come corsa, nuoto e bici in automatico.

Di particolare interesse è l’attività della corsa, perché ora è possibile tracciare anche la lunghezza della falcata, il tempo di contatto con il suolo e l’oscillazione verticale.

La sfida dei propri record nell’app Allenamento

L’utente può anche sfidare il proprio risultato precedente se si allena sugli stessi percorsi e sapere, con degli avvisi, se è in anticipo o in ritardo rispetto all’allenamento precedente.

Se si fissa un obiettivo, viene anche suggerito il passo da tenere per raggiungerlo.

Per chi fa nuoto, invece, ora viene rilevato in automatico l’allenamento con la tavoletta e indentificato il tipo di bracciata. Il punteggio SWOLF permette di calcolare un mix di tempo dell’allenamento, numero di bracciate e media di ciascuna serie.

Migliorata l’app Sonno

L’app Sonno di iOS 16 e watchOS 9

Il grafico attuale dell’app Sonno è imbarazzante. Offre solo dati di inizio e fine del sonno e le possibili interruzioni. Con iOS 16 e watchOS 9, invece, abbiamo molte più informazioni.

Utilizzando i segnali ricevuti dall’accelerometro e dal sensore di frequenza cardiaca, l’app rileva le fasi del sonno tra quello leggero, le fasi REM e il sonno profondo. Tutto questo mostrato in modo molto più chiaro su un grafico.

La cronologia della fibrillazione atriale

Uno dei sensori più apprezzati nei recenti Apple Watch è sicuramente quello ECG. Questi consente di rilevare dei problemi al cuore come la fibrillazione atriale. Una delle principali cause di ictus.

Con watchOS 9 sarà possibile ottenere lo storico di questi fenomeni, per comprendere quante volte capita in un lasso temporale e associare la diminuzione o all’aumento al proprio stile di vita.

La “Cronologia della fibrillazione atriale” è una funzione approvata dalla FDA americana e può essere esportata con un PDF dal proprio iPhone.

Farmaci

La funzione Farmaci in iOS 16 e watchOS 9

Questa funzione Farmaci riprende di pari passo la stessa funzione presente negli iPhone con iOS 16.

Questa funziona meglio negli Stati Uniti dove è possibile scansionare il codice a barre del farmaco per importarlo nell’app Salute e sapere di possibili contro indicazioni se si assumono vari farmaci.

Con watchOS 9 possiamo essere notificati quando prendere i farmaci.

Altre funzioni di wathcOS 9

Tra le altre funzioni principali di iOS 9 possiamo citare:

Nuove notifiche con banner meno invadenti. Non copriranno tutto lo schermo per intenderci

con banner meno invadenti. Non copriranno tutto lo schermo per intenderci Sistema della privacy migliorato per cifrare le informazioni se non si inserisce il codice di accesso.



Disponibilità e compatibilità

watchOS 9 è disponibile in versione beta da questa sera e per le beta pubbliche da luglio. La compatibilità è fissata con tutti gli Apple Watch serie 4 e superiori e gli iPhone SE di seconda generazione e superiori.