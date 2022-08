Il drone DJI Avata

I droni FPV (First Person View) sono cresciuti molto negli ultimi anni, attirando l’interesse di molti. Se prima il drone semplicemente si alzava in volo per fotografare e filmare, ora diventano uno strumento per consentire alle persone si sfrecciare e volare dove vogliono. Per questo motivo è nato il DJI Avata.

I droni FPV

Alla base c’è un’idea che trovo molto eccitante: indossare un casco, manovrare il joystick e vedere esattamente dove va il drone osservando con i suoi occhi, con la capacità di raggiungere velocità elevate.

Il nuovo drone Avata ha un design futuristico. Le eliche non sono in cima al drone con delle braccia, come i modelli usuali, ma integrati sulla parte inferiore a sorreggere batteria e comparto fotografico. Le 4 eliche sono protette da paraeliche che lo fanno rimbalzare in caso di urto con ostacoli.

Oltre ai sensori sulla parte inferiore per evitare di toccare oggetti dal basso, l’Avata ha un innovativo sistema anti rovesciamento. Se dovesse cadere a testa in giù, può girarsi da solo e riprendere il volo.

Per gestirlo ci sono due strumenti:

Il Googles 2 : un leggero caschetto con schermi micro OLED per una visione nitida. Un sistema di rotelle consente anche di regolare le diottrie qualora avessimo problemi di vista.

: un leggero caschetto con schermi micro OLED per una visione nitida. Un sistema di rotelle consente anche di regolare le diottrie qualora avessimo problemi di vista. Il Motion Control: un joystick munito di grilletto e giroscopio. Basta premerlo per attivare l’azione di movimento e ruotare il polso per impartire la direzione. Sulla sua superficie diversi pulsanti di regolazione rapida, dalla registrazione fino al freno per il drone.

Il comparto fotografico del DJI Avata

Dal punto di vista fotografico un sensore CMOS da 1/1,7” da 48 megapixel con visuale da 155° e apertura a 2.8. La registrazione video avviene fino in 4K a 60 fps con un bitrate di 150 Mb/s.

Lo stabilizzatore su asso singolo gestisce l’inclinazione da -95° a 75° mediante i sistemi HorizonSteady e RockSteady.

Le caratteristiche tecniche del DJI Avata

Il drone ha dimensioni ridotte: misura 180 x 180 x 80 mm e pesa 410 grammi. La velocità massima in salita e discesa è di 6 m/s, mentre la velocità massima di volo è di 27 m/s. Può salire in altitudine al massimo di 5 KM e allontanarsi di 11,6 KM. Se perde il segnale ovviamente torna alla posizione di iniziale.

All’interno abbiamo una memoria da 20 GB. La batteria rimovibile consente fino a 18 minuti di volo. Trovate tutti i dettagli tecnici nel sito ufficiale.

Il kit completo con il drone Avata, il casco Googles 2 e il Motion Control si compra su Amazon per 1.159 €.