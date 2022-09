iOS 16 è stato rilasciato da pochi giorni e Apple pensa già alle funzionalità da integrare nei prossimi aggiornamenti. Molte sono funzioni annunciate alla WWDC 2022, ma che non sono arrivate in tempo per settembre, altre sono completamente nuove come il Clean Energy Charging.

In un mondo in piena transizione energetica, dove tentiamo di fare a meno di fonti inquinanti, come petrolio e carbone, per generare energia pulita con fonti alternative, come energia solare ed eolico, Apple vuole che tutti i suoi clienti facciano parte del processo di abbattimento dell’inquinamento.

Periodicamente la società pubblica un report sull’ecosostenbilità e sui suoi progressi in questo senso. Per esempio nel 2020 l’azienda ha raggiunto il 100% di alimentazione a energia pulita per i suoi edifici e a marzo del 2022 il numero di aziende partner che hanno fatto lo stesso è salito a 213.

Ora anche i clienti sono chiamati a far parte di questo movimento, e in che modo? La soluzione potrebbe essere la funzione Clean Energy Charging che sarà integrata in un futuro aggiornamento di iOS 16.

Come funziona Clean Energy Charging

Questa funzione sarà integrata sotto la voce Batteria di Impostazioni. Una volta attivata si collegherà con le banche dati delle smart grid, cioè la rete intelligente della distribuzione di elettricità, per consentire di ricaricare gli iPhone solo quando sulla rete nazionale passa l’energia generata da fonti rinnovabili.

In questo modo l’utente saprà per certo di ricaricare i suoi dispositivi Apple usando solo fonti rinnovabili.

Al momento molti operatori nazionali offrono l’opzione di energia pulita nel proprio contratto di fornitura dell’elettricità, ma come in molti sapranno questa va a considerare un mix energetico, per preferire l’energia pulita quando questa è disponibile, ricorrendo a quella inquinante quando l’energia pulita non c’è. Immaginiamo in quei giorni di cattivo tempo dove le centrali a energia solare non producono abbastanza energia.

L’Importanza delle Smart Grid

In Italia Enel sta lavorando molto per lo sviluppo e la diffusione delle smart grid, ma al momento Apple ha deciso di progettare l’opzione di Clean Energy Charging solo per gli Stati Uniti.

Infatti quando l’opzione diventerà disponibile con un aggiornamento di iOS 16, non sarà disponibile per tutti, ma solo per gli americani. Nel sito della società infatti si legge:

Clean Energy Charging mira a ridurre l’impronta di carbonio dell’iPhone ottimizzando i tempi di ricarica per quando la rete utilizza fonti di energia più pulite.



Clean Energy Charging è disponibile per gli utenti negli Stati Uniti.

Una scelta dettata probabilmente anche per testare in fondo l’opzione e migliorarla, per poi scalarla in tutto il mondo. Quindi in futuro arriverà anche da noi.