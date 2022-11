La spunta blu in Mastodon

C’è un gran discutere della spunta blu in Twitter. Questo elemento grafico, nato per provare la veridicità degli account, è presto diventato uno status symbol. Una sorta di timbro in grado di provare di avere rilevanza.

Nella pratica è un semplice simbolo di vanità. Questo è il motivo per il quale Elon Musk ha provato a lucrarci sopra. Vendere la vanità. Pagare 8 $ al mese pur di apparire rilevanti. Sistema che al momento non sta funzionando, perché gli account fake stavano comprando la rilevanza per 8 $, dando risalto alla falsità.

Questo è uno dei motivi per i quali Mastodon sta avendo successo. Un social network collaborativo, non nelle mani di una società con l’obiettivo di lucrare sugli utenti, ma una federazione di server auto finanziati con le donazioni degli utenti.

Questo non significa che non si possa avere la spunta blu su Mastodon, anzi. Se proprio volete quell’elemento grafico potete averlo e anche gratis.

In questo caso non siamo di fronte a una vera e propria autenticazione. Non c’è un team che si occuperà di vagliare se dietro il vostro account ci siete realmente voi. È semplicemente un elemento grafico che farà apparire l’account verificato come su Twitter. In pratica serve semplicemente a saziare la propria convinzione di essere rilevanti.

Come fare per la verifica grafica di Mastodon

Per applicare la spunta fate come segue:

Entrate in Mastodon ed entrate nel vostro profilo. Premete su “modifica profilo”. Sotto la voce “Interfaccia” in “Nome visualizzato” scrivete il vostro nickname. Ora dovete semplicemente aggiungere l’elemento grafico. Ci sono vari modi per farlo. Potete semplicemente aggiungere un emoji come ✅ o ✔️, oppure scrivere :verified: e salvare.

Ora se tornate nella vostra pagina di profilo troverete il vostro nickname con la spunta blu.

La verifica del sito nel profilo di Mastodon

C’è anche un secondo tipo di autenticazione che potete aggiungere, ma si tratta di qualcosa di meno vistoso. È la verifica in colore verde di un vostro sito. Per farlo fate in questo modo:

Tornate nella pagina della modifica del profilo e scorrete fino a “Metadati del profilo”. Qui ci sono 4 righe su 2 colonne per aggiungere dati che appariranno a destra del profilo. Potete aggiungere varie informazioni da mostrare a chi visita il profilo, tra cui il vostro sito. Scrivete nella prima colonna tipo “Sito” e nella seconda colonna, restando sulla stessa riga, l’indirizzo del sito da mostrare compreso di https:// Per autenticare dovrete prendere quel codice HTML che appare sulla destra dei “Metadati del profilo” sotto la voce “Verifica”. Il mio appare tipo così:

<a rel=”me” href=”https://mastodon.uno/@melamorsicata”>Mastodon</a>

Copiatelo nel codice del sito che volete autenticare, tipo nell’header o nel footer.

Ora dovrete semplicemente attendere che Mastodon autentichi quella sezione colorandola di verde.

Se vi sono piaciuti questi tutorial non dimenticate di aggiungermi al vostro Mastodon.