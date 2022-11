Hookmark

Quando internet iniziò a diffondersi in massa ci si rese conto che serviva un sistema in grado di collegare le pagine tra di loro. Nacquero così gli hyperlink o, come sono conosciuti oggi, i link. Era finalmente possibile collegare le pagine. Ma si può fare la stessa cosa tra file in un computer? La risposta è sì, basta usare Hookmark.

Quest’app per Mac consente di creare link da qualsiasi app e file e incollarli dove serve. Per esempio se state creando una nota e dovete indicare l’esatto percorso del file, di solito si indica quali passaggi fare per arrivare al file da trovare, mentre con Hookmark basta fare pulsante destro sul file e selezionare “copia link” per poi incollarlo nella nota.

L’app integra anche una serie di scorciatoie di tastiera, per poter copiare e incollare i file velocemente. Questi non sarà spostato fisicamente, occupando spazio, ma sarà generato semplicemente un link.

Tra l’altro è possibile creare link tra link, nel senso che se in un’app inserite il link a un’altra app e finendo in quest’ultima, trovate il link di una terza app, potete usarlo. Quindi potete creare una catena di link per finire da una parte all’altra agevolmente.

Hookmark permette di creare link di documenti, email, task, ma anche frammenti di PDF e ricerche di Spotlight. I link possono essere integrati anche in shortcut dell’app Comandi, in AppleScript e molto altro.

L’app si scarica nel sito dello sviluppatore. La versione gratuita non possiede tutte le funzioni attive. Queste richiedono l’acquisto di una licenza di 30 $ nella versione base e 70 $ nella versione Pro.