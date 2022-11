5 accessori cool di Elago

Elago è un’azienda storica che ha fatto del silicone il materiale principe della maggior parte dei suoi accessori. La società bilancia perfettamente un lavoro di design con la stampa in massa di unità definite in ogni dettaglio. Il tutto con prezzi al pubblico abbastanza bassi considerando che sono indirizzati al target degli utenti Apple.

A tal proposito oggi vi parlo di 5 accessori di Elago che dovreste assolutamente avere, magari che potreste comprare per voi stessi o come regali per il prossimo Natale. Iniziamo dal primo.

La custodia per AirTag a forma di floppy disk

La custodia per AirTag di Elago a forma di floppy disk

L’AirTag è uno degli accessori Apple più economici. È molto utile per ritrovare gli oggetti. Per esempio potete attaccarlo alle chiavi, alla borsa, alla valigia e ritrovare le cose grazie alla rete Find My.

La cosa interessante è che se avete un iPhone o un Apple Watch potrete semplicemente chiedere a Siri “dove sono le mie chiavi?” o “dove si trova il mio zaino?” Se avete dato questi nomi agli AirTag collegati alle chiavi e allo zaino. Siri vi dirà dove si trovano sulla mappa e li farà anche suonare.

Il floppy disk di Elago è una custodia per il sensore che possiede un anello. Questi permette di attaccarlo facilmente alle chiavi, oppure su una valigia o borsa. Esteticamente si rifà ai floppy disk utilizzati tra gli anni ‘80 e ‘90.

C’è anche una finta etichetta dove troviamo scritto “Designed by Elago in California” e “Made in China”. Grande 4,2 x 4,6 x 1 centimetri, pesa 18 grammi. L’AirTag si inserisce facilmente sul retro dell’accessorio. Bisogna inserirlo con la parte metallica, il tappo della batteria per intenderci, che va verso l’esterno.

La custodia è in silicone di qualità ed è abbastanza spessa. Dà una sensazione di solidità. Protegge il sensore in caso di cadute, oltre a essere un bel portachiavi. Non possiede nessuna parte meccanica, quindi la testina del floppy disk non si muove come accadeva con quelli veri.

La trovate nei colori nero o bianco classico su Amazon per 15,99 €.

Grip di Elago per Apple Pencil

Grip di Elago per Apple Pencil

Se avete un iPad dovete avere anche un’Apple Pencil. Questo accessorio di Apple è una stylus disegnata, integrata e realizzata per funzionare perfettamente con gli schermi dei tablet. È una vera e propria penna che permette di scrivere, disegnare e anche interagire con varie app.

Qualcuno potrebbe ritenere che il suo design minimale non sia l’ideale per l’uso di molte ore di seguito. Per questo motivo potrebbe essere utile il Grip di Elago per migliorare la presa tra le dita.

Questo accessorio viene venduto a coppia, nel senso che nella confezione ne troverete due: uno nero e l’altro bianco, ma è disponibile anche nella coppia grigio e menta o rosa e lavanda.

Grip nero per Apple Pencil

L’inserimento dell’Apple Pencil al suo interno è abbastanza semplice. Il design squadrato consente una presa più stabile tra le dita, invece l’Apple Pencil di base ha un design tondo. La parte piatta del doppio tap in questo Grip è caratterizzata da una serie di lettere stampate in bassorilievo, per fornire un feedback sotto i polpastrelli.

Utilizzarlo non inibisce la carica a induzione magnetica dell’iPad per la matita. Non riduce neanche la capacità magnetica e l’Apple Pencil non casca. Quindi non crea problemi sotto questo punto di vista.

Trovate la coppia di Grip per Apple Pencil su Amazon per 11,99 €.

La custodia di Elago per AirPods Pro a forma di GameBoy

La custodia di Elgato per AirPods Pro a forma di GameBoy

Siamo di fronte all’effetto nostalgia con questa custodia a forma di GameBoy per AirPods Pro. Tecnicamente si chiama custodia AW5. Protegge le AirPods Pro da graffi e urti. Inoltre è molto bella da vedere e sicuramente attirerà lo stupore degli amici quando la vedranno.

Ispirata dal GameBoy di Nintendo, famosa console portatile degli anni ‘90, questa custodia si installa facilmente. La parte superiore è staccata da quella inferiore e si installa mediante un adesivo presente nella confezione. Nella scatola ne trovate 2, così uno lo conservate per riserva.

Sembra una soluzione banale, ma con una custodia simile, senza adesivo, spesso ho visto la parte superiore staccarsi nel tempo per colpa della polvere. Avere un adesivo che lo tenga attaccato a quell’area potrebbe essere una buona soluzione.

Quando inserite le AirPods Pro fate attenzione che la parte superiore combaci con il disegno della parte inferiore. Servono un po’ di prove per arrivarci. Nella confezione ci sono anche un anello di metallo e un gancio. Teoricamente dovreste attaccare il gancio all’anello.

Onestamente ho trovato quell’anello troppo sottile, quindi l’ho rimosso, attaccando il gancio direttamente al foro della custodia. Avrei preferito che quell’anello fosse stato un po’ più spesso.

Tutti i pulsanti ovviamente sono finti, in silicone. Non danno nessun feedback particolare. Una volta installata non avrete nessun problema nella carica a induzione delle AirPods. Il LED verde di ricarica si vedrà in trasparenza attraverso la custodia.

La custodia a forma di GameBoy è disponibile nei colori grigio chiaro, nero o rosa sabbia. Si compra su Amazon per 24,99 €.

La custodia di Elago per Siri Remote di Apple TV

La custodia di Elago per Siri Remote

Il Siri Remote è il telecomando per AppleTV. Di recente è stato anche aggiornato con un nuovo design, ma io possiedo una vecchia versione perché ho l’AppleTV di quarta generazione.

Se ce l’avete sapete che è sottile, si può perdere facilmente e può cadere dal divano. Questa custodia di Elago, la R2, è da considerare alla stregua della custodia Meliconi. Serve a proteggere il telecomando dalle cadute.

Oltre a creare spessore su tutta la superficie, crea un margine di qualche millimetro sulla parte dei pulsanti. In questo modo se cade di faccia non si avranno danni. Una volta inserita lascia scoperti i tasti e la superficie touch.

Grande 12,95 x 4,57 x 1,54 centimetri, ha un peso di 15,6 grammi. La qualità è molto buona. Lo trovate su Amazon per 8,99 €.

La custodia per AppleTV a forma di Nintendo

La custodia per AppleTV a forma di Nintendo

Finiamo questo set di accessori in bellezza, restando in ambito AppleTV. La scatoletta nera di Apple, che offre capacità smart anche a TV che non posseggono elementi smart, è bella già così: semplice e minimale. Chi ha un ambiente geek o semplicemente ama gli oggetti retrò, non può fare a meno di ammirare la bellezza di questa custodia di Elago a forma di Nintendo.

Una volta applicata alla vostra Apple TV, che si infila nel foro sul retro, sembrerà di avere una piccola console collegata al televisore. I vostri amici non potranno fare a meno di chiedervi di che console si tratta, per poi scoprire che è un’AppleTV che, paradossalmente, consente di scaricare videogame, quindi in effetti una console lo è sul serio.

Il retro della custodia a forma di Nintendo per AppleTV

La Elago T4 ha elementi in silicone che ricordano pulsanti, ingressi di cartucce, ma sono tutti finti. Se premuti non generano nessun feedback e non si spostano.

Una volta inserita lascia scoperta la parte posteriore, quella degli ingressi dei cavi, mediante un foro. Protegge l’AppleTV dagli urti, oltre a dare l’aspetto retrò di cui vi parlavo.

La custodia per AppleTV si trova nei colori grigio chiaro o nero. Si compra su Amazon per 25,99 €. Se avete il recente Siri Remote vale la pena comprare anche la custodia a forma di controller per Nintendo per questo telecomando, in modo da completare il set. Costa 17,99 € su Amazon.