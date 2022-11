Facades, l’app per chi colleziona Apple Store da visitare

L’app Facades integra le info di tutti gli Apple Store

Forse oggi questa tendenza è calata un po’, ma chi è un utente Apple di solito visita gli Apple Store della città dove va in visita. È una sorta di versione profana del giro delle sette chiese, come si dice in questo caso.

Ogni Apple Store ha le sue peculiarità. Di certo l’arredamento e i prodotti sono uguali ovunque, ma Apple investe molto sui dettagli architettonici, l’integrazione con gli elementi antichi degli edifici, fino a personalizzare gli interni in base alla città e al paese dove si trova il negozio.

A tal proposito, per chi ama fare questo giro turistico tra gli Apple Store e collezionare le visite ai vari negozi, è nata un’app: Facades.

Quest’app integra le informazioni degli oltre 500 Apple Store sparsi per il mondo. Si possono leggere informazioni, vedere foto, ma anche inserire tra i bookmark i punti vendita che sono stati visitati.

Un motore di ricerca interno consente di trovare ed elencare i punti vendita per alcuni parametri, come l’anno di apertura, la città, il nome o per numero di negozio. Ci sono anche informazioni di rebranding o se un negozio è stato chiuso o spostato.

Non mancano dati statistici, come la quantità di Apple Store in un’area o il numero di negozi aperti in un determinato anno.

Facades pesa 8,4 MB e si scarica gratis dall’App Store. Funziona negli iPhone, iPad e Mac.