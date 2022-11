Draw Things, un’app di AI per creare foto partendo dal testo

Draw Things

Sono in aumento le app che integrano i recenti motori di intelligenza artificiale per la creazione di immagini. Strumenti che nascono ormai come funghi: sistemi in grado di generare un’immagine completamente inventata dall’intelligenza artificiale partendo dal testo.

Si tratta di sistemi che nei prossimi anni vedremo integrati un po’ ovunque. Per esempio Canva, celebre software di creazione di presentazioni e grafica, lo sta integrando per generare immagini in base alle esigenze dei suoi clienti. Stanno anche nascendo tante app in questo senso e una delle ultime si chiama Draw Things.

La cosa interessante di questo motore di immagini AI è che installa la libreria di generazione delle immagini in locale, per funzionare in offline. Quindi a differenza di altri motori, come MidJourney che funziona in una chat pubblica di Discord, il risultato non sarà condiviso verso l’esterno, ma resterà disponibile sul dispositivo.

Ho trovato questo motore forse meno preciso di tanti altri che stanno facendo dell’addestramento di massa un punto forte. MidJourney, per esempio, l’ho trovato più preciso. La cosa interessante di Draw Things, oltre al fatto che offra un grado di privacy maggiore, è la possibilità di scegliere il modello di AI da utilizzare. Si può scegliere tra:

Generic Stable Diffusion 1.4

Inpainting Stable Diffusion 1.5

Anime Waify Diffusion 1.3

Classic Animation 1

Modern Disney 1

Arcane 3

Cyberpunk Anime

3D Model Redshift 1

Inoltre si possono scegliere vari tipi di risoluzione dell’immagine e molto altro.

Trovate l’app nell’App Store. Pesa 25,4 MB ma le librerie da scaricare possono arrivare ad alcuni GB. L’app è gratuita, quindi sicuramente più appetibile di altre simili che richiedono invece di pagare un abbonamento.