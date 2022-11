Movie Tracker

Non so voi, ma spesso scopro nuove serie TV o film da guardare in base all’hype che si legge in giro. Non tanto i post sui social network da parte dei canali ufficiali, dove ovviamente si spinge per promuovere i contenuti in esclusiva, ma soprattutto quanto ne sento parlare bene alle persone.

Quindi quando vedo che molti siti elogiano un film o una serie, quando circolano immagini di quella serie con viralità, quando nei gruppi di Telegram aumentano i consigli di visione o semplicemente me lo consiglia un amico, mi segno il contenuto in una lista.

L’app Movie Tracker può essere quella lista. Si tratta di un progetto italiano che mira a creare liste di film e serie da guardare. Il database utilizzato è quello di JustWatch, quindi saranno indicate le piattaforme dove è possibile vedere i contenuti in streaming, leggerne il voto medio su TMDB e molte informazioni, tra trama, attori, numero di stagioni e vedere i trailer.

La cosa interessante è la possibilità di creare liste diverse. Per esempio potreste creare le liste divise per categorie, oppure creare una lista per indicare le serie che state seguendo con il partner.

Tutti gli elenchi si possono sincronizzare nei propri dispositivi. Inoltre, dopo averli visti, potete segnali come visti e non più da vedere.

Movie Tracker funziona su iPhone, iPad e Mac. Pesa 18,5 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store. La versione gratuita permette di creare 1 spazio e aggiungere al massimo 5 elementi tra film e serie.

La versione Pro costa una-tantum di 5,99 € per inserire infiniti elementi. La trovate nell’App Store.