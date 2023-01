L’efficienza è fondamentale in qualsiasi attività e la gestione del tempo è uno dei modi più efficienti per rimanere organizzati e in regola. Esistono diversi strumenti di gestione del tempo per aiutarvi a rimanere organizzati, ma molti di essi possono essere difficili da padroneggiare.

Il metodo Timebox, che spiegheremo in dettaglio più avanti, è una delle strategie di gestione del tempo più efficaci che possiate utilizzare. È semplice, efficace e può essere utilizzato per qualsiasi tipo di lavoro o progetto.

Tutto ciò che serve è una normale matita e carta per implementare questo metodo, ma volendo potete usare il PDF nei vostri iPhone e iPad per gestire tutto in digitale. Utile, per esempio, se con l’iPad avete un’Apple Pencil.

Che cos’è il metodo Timebox?

Il metodo Timebox è un modo semplice di gestire il proprio tempo. È un modo visivo per tracciare una mappa della giornata e vedere dove va a finire ogni specifico blocco di tempo. Con questo metodo, si assegna una certa quantità di tempo per un compito specifico e, una volta scaduto, il compito è concluso.

In questo modo si evita di perdere tempo in attività non prioritarie e si evita di sentirsi stressati quando si ha a disposizione una quantità limitata di tempo per portare a termine il proprio lavoro.

Il metodo Timebox è un ottimo metodo per tutti coloro che vogliono fare di più in un giorno, ma anche avere un programma più rilassato. Il tempo assegnato per ogni compito è chiaramente definito e si sa quando è finito, per non farsi prendere da uno stress inutile.

Timebox con un limite di tempo

Il metodo Timebox è diverso dall’impostazione di una politica di “orari d’ufficio”, perché non si è vincolati a un determinato orario. Se avete bisogno di lavorare a un progetto che richiede più tempo del tempo assegnato, potete farlo.

Per esempio, supponiamo che dobbiate completare un progetto la cui scadenza è fissata per venerdì a mezzogiorno. Il metodo Timebox prevede un’ora per il compito, ad esempio dalle 9 alle 10 di venerdì. Potete lavorare al vostro progetto fino alle 10:00. Dopodiché, si può smettere di lavorare al progetto e metterlo da parte.

Il processo in 5 fasi del metodo Timebox

Vediamo di scomporre il processo in 5 fasi del metodo Timebox in una guida visiva e di facile comprensione:

Elenco di attività da svolgere. Da scrivere in ordine di priorità.

Iniziate indicando l’elenco di attività da svolgere, in ordine di priorità.

2. All’occorrenza potete usare l’elenco Reminders per segnarvi delle note utili.

3. Ora stabilite ogni attività quanto tempo richiede per essere completata. Ovviamente nell’elenco non devono esserci attività troppo grandi. Se questo capitasse basta sezionarle in sotto attività e distribuirle su più giorni. L’obiettivo non è superare le 8 ore di attività da svolgere, considerando anche circa 4 pause da 15 minuti e una pausa pranzo da 45 minuti.

4. Ora disegnate i blocchi, come grossi rettangoli, nella colonna delle ore. Utilizzate un colore diverso per ciascun blocco.

Un esempio di Timebox, dove bisogna realizzare una presentazione in una giornata

Dove scaricare il template del Timebox

Online troverete tantissimi template gratuiti per gestire il Timebox quotidiano.

Ecco un template gratuito in PDF che potrete usare stampandolo, quindi con una matita o penna, oppure direttamente in PDF per poi conservarlo nel vostro spazio could di riferimento.

Conclusione

Il metodo della Timebox è un modo semplice ed efficace per gestire il proprio tempo. Quando lo userete, vi accorgerete di quante più cose riuscite a realizzare in un giorno rispetto a prima.

Questo metodo può essere applicato a qualsiasi compito, progetto o tipo di lavoro. Sia che vogliate dedicare più tempo a un progetto importante, sia che vogliate dedicarne meno a uno meno importante, il metodo Timebox può aiutarvi.