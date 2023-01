Withings U-Scan è il sensore che effettua l’analisi delle urine

Negli anni sono nati tantissimi sensori per il monitoraggio della salute degli utenti. Come i più classici per il controllo dei battiti cardiaci, del livello di ossigeno nel sangue, per la pressione o il livello di glucosio. A breve sarà possibile, però, fare anche l’analisi delle urine.

Withings, celebre azienda di dispositivi e sensori, ha presentato U-Scan durante il CES di Las Vegas 2023. Si tratta di un sensore da posizionare nella tazza del water, al fine di raccogliere il flusso di pipì e analizzarlo. Dati che poi sono inviati a un’apposita app per iPhone.

L’importanza di effettuare le analisi delle urine

L’esame delle urine è un test medico utilizzato per diagnosticare una serie di malattie e condizioni. Consiste nella raccolta di un campione di urina e nell’analisi di varie sostanze che possono aiutare a diagnosticare o escludere determinate malattie.

L’esame genericamente può rilevare proteine, batteri, cellule e altre sostanze presenti nelle urine. Può anche rilevare segni di problemi ai reni, alla vescica e ad altre vie urinarie. L’esame delle urine può aiutare a diagnosticare un’ampia gamma di condizioni, tra cui diabete, infezioni del tratto urinario, malattie renali, malattie del fegato e altro ancora.

Può anche aiutare a rilevare i segni dell’uso di droghe, come gli oppioidi. L’analisi delle urine è uno strumento fondamentale per la diagnosi e la gestione delle condizioni di salute. Può aiutare il medico a determinare il miglior corso d’azione per la vostra malattia e a fornirvi le migliori cure possibili.

Cosa promette di fare U-Scan

Il sensore al momento non raccoglie tantissimi valori. Il modello attuale è ideale soprattutto per un pubblico femminile. Una volta installato nella tazza ed espletate le funzioni corporali, permette di raccogliere informazioni sull’ormone LH tipico del ciclo mestruale, al fine di calcolare le finestre di fertilità.

Inoltre registra il PH per le proteine vegetali presententi nel proprio organismo, il livello di idratazione del corpo, il livello di chetoni per il metabolismo e la quantità di vitamina C.

Dal diametro di 90 mm e dal peso di 110 grammi, deve contenere una cartuccia che può consentire fino a 12 rilevazioni. Quando un settore è impregnato di pipì, il dispositivo fa ruotare la cartuccia al suo interno per liberare uno slot libero utile alla prossima rilevazione.

Cos’è U-Scan Cycle Sync

A corredo del dispositivo, c’è un’app chiamata U-Scan Cycle Sync. Questa permette di raccogliere i dati provenienti dal sensore e tracciare il progresso nel tempo.

Inoltre l’app offre una serie di consigli qualora alcuni valori non dovessero essere a norma, come consigli di idratazione e alimentazione.

Quando sarà disponibile U-Scan

Il sensore sarà in vendita in Europa a partire dalla metà di quest’anno. In ogni confezione, oltre al sensore, saranno disponibili 2 cartucce per i test.

Il risultato dei test è stato ritenuto accurato da un istituto di analisi esterno, ma bisogna sottolineare che il sensore non ha una certificazione medica, quindi non può diventare un sostituto alle classiche analisi delle urine prescritte dal medico.

La batteria interna permette fino a 3 mesi di utilizzo. Lo stesso tempo medio di durata di una cartuccia.

Il prezzo dell’U-Scan è di 499,95 €. Le cartucce saranno acquistabili singolarmente, ma si può anche pagare un abbonamento di 29,95 € al mese per riceverne una quando termina il ciclo di una precedente.

Per riassumere

Withings ha presentato U-Scan, un sensore che permette di fare l’analisi delle urine e inviare i dati a un’app per iPhone. Questo strumento può essere utile per diagnosticare una serie di malattie e condizioni e per monitorare la salute in generale.

Per maggiori informazioni c’è il sito preposto.