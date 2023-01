Il Fediverso di Mastodon

Come saprete ho parlato di Mastodon in passato. Questo nuovo servizio di microblogging ha un altissimo potenziale e francamente è migliore di Twitter. Questo perché non è centralizzato in un’azienda, non ci sono algoritmi che spingono l’utente verso direzioni che decide qualcuno e inoltre è open. Quindi posso spostare i miei dati dove voglio. Posso anche spostarmi di istanza in Mastodon.

Prima di capire quando potrei decidere di cambiare istanza, cerchiamo di unire un po’ di puntini. Capiamo prima di cosa stiamo parlando.

Cos’è un’istanza di Mastodon

Mastodon è un ottimo esempio di web open source e decentralizzato. In parole povere, è una rete sociale distribuita basata sul web. E per distribuzione si intende un’insieme di server indipendenti, non appartenenti a un’unica azienda.

Ogni istanza di Mastodon è come una piccola comunità, collegata al più grande fediverso, una rete globale di server Mastodon interconnessi. Ogni istanza ha la propria cultura e le proprie regole, consentendo agli utenti di creare l’ambiente perfetto per sé.

Poiché il software è open source, chiunque può creare la propria istanza e invitare altre persone a farne parte. Se state cercando un posto dove parlare di tecnologia, arte o altro, c’è un’istanza di Mastodon che fa per voi. Quindi, perché non unirsi alla conversazione? Per esempio in questa pagina trovate una serie di istanze italiane.

Quindi teoricamente sono tante isole che si parlano tra di loro mediante un linguaggio comune. In pratica ogni messaggio pubblicato su una istanza, può essere letto nelle altre istanze. Per esempio l’istanza che uso per il mio account personale è Mastodon.uno, che è una delle più grandi in Italia. Il mio account è quindi [email protected]

Perché cambiare istanza di Mastodon?

Il sistema di Mastodon è cresciuto in modo esponenziale dalla sua nascita, e con questa crescita arriva la necessità di cambiamenti. Trasferirsi in istanze diverse è uno dei modi migliori per trarre vantaggio da tutto ciò che Mastodon ha da offrire.

Ogni istanza è come un mondo a sé stante, con un insieme unico di regole e regolamenti. Questo dà agli utenti la libertà di personalizzare la propria esperienza e di trovare la casa più adatta alle proprie esigenze.

Oltre alla questione preferenze, potrebbe capitare di doversi trasferire in un’altra istanza perché quella precedente sta per chiudere. I server costano e spesso chi ne realizza uno, come per esempio Mastodon.uno, chiede ai suoi federati di donare piccole somme per supportare i costi.

Questo permette di evitare di cadere nell’esigenza di affiliarsi a circuiti pubblicitari. Un social network privo di pubblicità e soprattutto privo di algoritmi che propongono forzatamente contenuti agli utenti, rende le conversazioni più libere e soprattutto evita l’incitamento all’odio. Fattore che serve a fare numeri, come su Twitter.

Quando una istanza chiude, bisogna trasferirsi. Fortunatamente con Mastodon si possono migrare i propri dati su un altro server, quindi in un’altra istanza, gratuitamente e senza tribolazioni. Cosa che non potrebbe accadere su Twitter. Se Twitter chiude gli account si perdono per sempre.

Ma come ci si trasferisce?

Come trasferire il proprio account di Mastodon in un’altra istanza

La procedura è abbastanza semplice:

Per prima cosa effettuate un backup di sicurezza dei vostri dati. Andate nelle impostazioni del vostro account e su “Esportazione dati”. Si può generare un file CSV con tutti i propri toot (sono pari ai tweet), le liste, i segnalibri, i follower e così via. Ora bisogna andare nella nuova istanza e registrare un account nuovo. Nel nuovo account, sempre nelle impostazioni > Importa/Esporta, bisogna importare i file CSV esportati dalla vecchia istanza. In Profilo bisogna andare in basso, su “In arrivo da un altro account e creare un alias. Ora ultimo passaggio. Bisogna andare nel vecchio account e sempre in Profilo, in basso nella pagina, bisogna scegliere “Sposta a un account differente”, per poi inserire il nuovo indirizzo.

Il gioco è fatto. L’account è stato migrato sul nuovo server. Quindi nella nuova istanza.

Le due opzioni per postare l’account su altra istanza.

Conclusioni

Trasferirsi di istanza su Mastodon può essere una buona idea per sfruttare al meglio questo servizio di microblogging decentralizzato e open source. Ogni istanza rappresenta una piccola comunità con le proprie regole e culture, e trasferirsi può essere un modo per personalizzare l’esperienza o trovare un ambiente più adatto alle proprie esigenze.

Inoltre, cambiare istanza può essere necessario in caso di chiusura della precedente o di cambiamenti nelle politiche della stessa. Trasferirsi di istanza richiede il backup dei dati e la creazione di un nuovo account, ma è un processo semplice che può offrire molti vantaggi.