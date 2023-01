Tim Cook alla WWDC 2019

Il 2022 di Apple non è stato semplice. È vero la società ha raggiunto un record di fatturato, ben 394,33 miliardi di $, con utili per 99,8 miliardi. Una quantità di soldi inimmaginabile. Ma le grandi aziende non sono piccole navi dove basta un colpo di remi per modificarne la rotta. Sono transatlantici, lenti e difficili da manovrare. Una modifica di oggi si traduce con un cambio di rotta dopo mesi.

La pandemia, i problemi con la produzione in Cina, la contrazione economica alle porte e l’ancora presente difficoltà nell’approvvigionamento dei processori, rendono le vendite sempre più difficili. Il 2023 potrebbe trasformarsi in un anno molto difficile.

Ma cosa sta preparando la società per renderlo interessante? Mark Gurman di Bloomberg, che negli anni passati ha effettuato delle anticipazioni rivelatesi veritiere, ha condiviso la sua lista di prodotti Apple per il 2023.

Non si tratta solo di auspici, ma è un elenco di indiscrezioni e anticipazioni che ha raccolto negli ultimi mesi. Ecco, quindi, cosa è previsto per questo 2023.

Reality Pro e xrOS

Il prodotto principe per questo 2023 sarà il casco per la mixed reality di Apple. Il suo nome sarà Reality Pro e il sistema operativo si chiamerà xrOS.

Gurman disse che sarebbe arrivato agli inizi del 2023, ma a quanto pare è stato rimandato. Non di tanto. Ora l’asticella arriva alla WWDC 2023 del prossimo giugno.

Per arrivare preparati a quell’occasione, la società di Cupertino avrebbe inviato alcune unità ad alcuni sviluppatori super selezionati, a cui è stata fatta firmare una rigida NDA: un contratto di riservatezza.

L’obiettivo è invitare questi sviluppatori sul palco della WWDC 2023 e mostrare le prime demo delle app sviluppate su xrOS.

Il casco, il cui prezzo non sarà sicuramente basso, arriverà sul mercato prima di Natale. Per diventare l’oggetto più richiesto nelle letterine per Babbo Natale.

Mac attesi nel 2023

Ma veniamo ai Mac. Per Gurman non arriveranno modifiche significative per i MacBook Pro. Questi avranno le stesse caratteristiche e design di quelli attuali, eccetto per dei piccoli miglioramenti di prestazioni. Sono previsti infatti i nuovi chip M2 Pro e M2 Max.

Per quanto riguarda i MacBook Air, invece, dovrebbe arrivare anche il modello da 15”. Non sono previste modifiche importanti, se non per i processori.

Uno dei prodotti principe di quest’anno doveva essere il nuovo Mac Pro. Ci si aspettava una grande modifica nel design, invece pare che quelli di quest’anno saranno esattamente come quelli Intel.

Ovviamente non con i processori Intel, che saranno sostituiti con quelli Apple Silicon. Inoltre la memoria RAM potrà essere cambiata e aggiornata liberamente dagli utenti. Restano i due slot per i dischi SSD e per le schede grafiche esterne.

Resta ancora in dubbio il ritorno dell’iMac Pro con schermo più largo degli attuali iMac da 24”. Per questi ultimi ci sarà ancora da aspettare. Apple vorrebbe che nel prossimo aggiornamento ci sia il chip M3 che potrebbe arrivare solo nel 2024.

Gli iPad attesi nel 2024

Nonostante le vendite degli iPad siano in calo, pare che Apple non abbia preparato rivoluzioni quest’anno. La società sta lavorando su un iPad da 14”, ma non arriverà sicuramente quest’anno. Potrebbe anche essere stato rimandato a tempo indefinito.

Nessun nuovo iPad Pro potrebbe arrivare quest’anno. Pare che al momento la società abbia deciso di rimandarli al 2024 per integrare un nuovo design e gli schermi OLED.

Previsti degli aggiornamenti hardware, ma solo in potenza e non per design, per gli iPad base, iPad mini e iPad Air.

iPhone 15

Arriverà ovviamente iOS 17, il cui nome in codice è Dawn. Gli iPhone 15 previsti da Gurman vedono la nuova Dynamic Island su tutta la linea dei telefoni, anche quelli non Pro.

Quelli Pro, però, avranno un case in titanio e il tasto del volume non fisico, ma con tecnologia aptica. Oltre a un nuovo processore da 3 nm, l’iPhone 15 avrà la porta USB-C e la fotocamera periscopica, sulla quale Apple lavora da numerosi anni.

Altro

Gurman non prevede grosse modifiche agli attuali Apple Watch. Ci saranno solo delle prestazioni migliori. Stessa cosa per le AirPods che probabilmente non saranno per nulla aggiornati.

Ancora in roadmap l’arrivo di una versione di HomePod provvisto di schermo. Non sarà però rivoluzionario. Il design sarebbe simile a quello del 2018.

Non è prevista nessuna Apple TV nuova.

Ricapitolando

Il 2023 potrebbe essere un anno difficile per Apple, a causa della pandemia, dei problemi di produzione in Cina e della scarsità di processori. Tuttavia, la società di Cupertino ha in programma alcuni prodotti interessanti per l’anno.

Il più importante sarà il casco per la realtà mista Reality Pro, con il sistema operativo xrOS, che sarà presentato alla WWDC di giugno e arriverà sul mercato in tempo per Natale.

Non ci saranno grandi cambiamenti per i MacBook Pro, ma arriveranno nuovi Mac mini e iMac con processori M2. Inoltre, è previsto il lancio di un nuovo Apple Watch e un iPhone 15 con fotocamera periscopica e porta USB-C.