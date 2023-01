Apple Business Connect

So che può suonare strano. Si pensa che Apple faccia già tanti soldi, circa 400 miliardi di $ l’anno, quindi che bisogno ci sia di fatturare ancora di più. In realtà è compito di ogni azienda perseguire il fatturato e macinare utili e Apple, una delle più brave, non si fermerà mai.

Parte dell’azienda si occupa di trovare nuovi modi per macinare fatturato. Soprattutto servizi visto che hanno margini più elevati. E tra i servizi l’ultimo si chiama Apple Business Connect.

All’inizio era iAD

La piattaforma iAd è stata una risorsa preziosa per il successo dell’App Store e continua a essere un modo potente per promuovere e monetizzare le app. Ora prende il nome di App Store Search Ads.

Oltre a fornire campagne mirate, la piattaforma iAd offre agli sviluppatori di app una serie di strumenti di analisi che consentono di monitorare il coinvolgimento degli utenti e di misurare le prestazioni della campagna. In questo modo gli sviluppatori possono prendere decisioni informate su quali campagne sono più efficaci e su come migliorarle nel tempo.

La piattaforma iAd offre inoltre agli sviluppatori di app l’accesso ai potenti strumenti di ottimizzazione dell’App Store (ASO) di Apple, che aiutano gli sviluppatori a garantire che le loro app siano visibili nell’App Store e vengano trovate dagli utenti che le cercano. Ciò contribuisce ad aumentare la visibilità di un’app e può portare a maggiori download e a un maggiore coinvolgimento.

In breve, la piattaforma iAd di Apple è uno strumento incredibilmente potente per gli sviluppatori di app e gli operatori di marketing mobile. Offre l’accesso a milioni di utenti dell’App Store, potenti capacità di targeting e potenti strumenti di analisi che aiutano gli sviluppatori a misurare e migliorare le loro campagne.

Come si incastra Apple Business Connect con questo

Ora, immaginate tutto questo ma non per il mondo delle app, ma per i negozi fisici. Se si possono avere delle schede per le app, con tutte le informazioni per acquistarne una, perché non creare una scheda anche per i negozi?

Ecco l’idea di Apple Business Connect. Questi è uno strumento gratuito che consente alle aziende di tutte le dimensioni di personalizzare il modo in cui le loro informazioni vengono visualizzate nelle app native di Apple.

Business Connect consente alle aziende di rivolgersi in modo specifico a oltre un miliardo di utenti Apple che accedono a Mappe, Messaggi, Wallet, Siri e altre applicazioni. Eddy Cue, senior vice president of services di Apple, ha commentato:

Abbiamo sviluppato Business Connect in modo che gli utenti Apple di tutto il mondo possano ottenere le informazioni più precise su dove mangiare, fare acquisti, viaggiare e altro ancora. Business Connect offre alle aziende la possibilità di stabilire connessioni più dirette con i loro clienti e di avere un maggiore controllo sul modo in cui miliardi di persone percepiscono e vivono la loro attività.

Apple Business Connect fornirà agli utenti di Apple tutto il mondo le informazioni più accurate sui luoghi in cui mangiare, fare shopping e viaggiare. Può anche consentire alle aziende di gestire le proprie informazioni direttamente nel segnaposto di Apple Maps, inclusa l’aggiunta di foto e loghi. Le aziende possono anche presentare ai clienti promozioni speciali e offerte tramite la nuova funzionalità Vetrina.

Come monetizzerà Apple Business Connect?

La risposta a questa domanda è abbastanza semplice. Se per le app, una volta create le schede con tutte le informazioni, si può pagare un’asta per ottenere gli spazi migliori con l’App Store Search Ads, nello stesso modo una volta ottenuta la massa critica di schede di negozi ottimizzate nelle app di Apple, basterà creare gli spazi giusti da vendere.

Al momento se si va nella pagina della piattaforma, non c’è nessun tipo di indicazione su un possibile sistema pubblicitario. Anzi, la società sottolinea più volte che l’iscrizione è gratuita.

L’obiettivo è infatti avere abbastanza massa critica da rendere questa ottimizzazione utile. Se si creerà valore, sarà possibile mettere in competizione le aziende tra di loro e convincerle a pagare per apparire nei posti migliori.

Immaginiamo che qualcuno voglia cercare una pizzeria a Napoli o un negozio di bomboniere a Milano. Apparire in cima all’elenco sarà fondamentale. Così come sarà molto importante dare al cliente tutte le informazioni necessarie per convincerlo a visitare il punto vendita.

Non solo l’indirizzo o il numero di telefono come qualsiasi scheda, ma anche foto, recensioni, orari, distanza dalla propria posizione, prezzi, integrazione con iMessage e altre.

Informazioni che non serviranno solo a dare un quadro completo al potenziale cliente, ma anche per capire quali interessano di più. Informazioni che saranno disponibili a chi si iscriverà alla piattaforma mediante una dashboard dedicata.

Al momento Apple Business Connect sarà disponibile negli Stati Uniti, per poi estendersi negli altri paesi, compresa l’Italia, nei prossimi mesi.

In conclusione

Apple Business Connect è l’ultimo strumento di monetizzazione di Apple, che consente alle aziende di personalizzare il modo in cui le loro informazioni vengono visualizzate nelle app native di Apple, rivolgendosi in modo specifico a oltre un miliardo di utenti Apple.