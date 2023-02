Jony Ive ha realizzato un red nose per beneficenza

“Sei un pagliaccio” è un’espressione che può avere molte interpretazioni. Si può essere un pagliaccio nel senso di persona molto divertente, oppure per indicare una persona poco credibile. Ma quando quel naso rosso è stato realizzato da Jony Ive come bisogna interpretarlo?

L’ex capo del design di Apple ha realizzato un Red Nose, un naso rosso. Si tratta di un prodotto di design la cui logica di base è ovviamente la beneficenza. Il prossimo 17 marzo 2023 sarà il Red Nose Day. La giornata del naso rosso che ha come obiettivo raccogliere fondi per finanziare progetti per chi ha difficoltà, appunto donando un sorriso come farebbe un pagliaccio.

Che cos’è il Red Nose Day 2023?

Il Red Nose Day 2023 è un evento di beneficenza che si svolge ogni anno. È il più importante evento di raccolta fondi per l’organizzazione benefica Comic Relief. L’evento consiste nel divertirsi e raccogliere fondi per i bisognosi. Si svolge nel Regno Unito, in Irlanda, in Australia e negli Stati Uniti.

Il denaro raccolto durante il Red Nose Day viene utilizzato per aiutare chi vive in povertà, i bambini svantaggiati e chi ha bisogno di sostegno e assistenza. Questi viene utilizzato per fornire servizi essenziali come cibo, acqua potabile, assistenza sanitaria e istruzione.

Le persone possono partecipare in diversi modi, indossando un naso rosso, organizzando un evento o donando denaro. Le persone partecipano anche ad attività come spettacoli comici, musica dal vivo e attività per bambini e adulti.

Il naso rosso di Jony Ive

A differenza di quello che si potrebbe aspettare, il naso rosso di Jonathan Ive non è tra quei prodotti lussuosi che costano un patrimonio. È un oggetto di design che costa 2,5 sterline (circa 2,8 €).

Chiuso ha una forma di mezza luna e ha anche una pratica custodia per trasportarlo senza rovinarlo. Una volta aperto diventa un pon-pon con una struttura a nido d’ape. Quindi una volta aperto e incastrato con l’apposito meccanismo, si può infilarlo sul naso per far divertire i bambini.

L’ideale sarebbe utilizzarlo per fare spettacoli e raccogliere monete per la beneficenza. A ogni modo anche la vendita del naso rosso sul sito di Comic Relief prevede di devolvere il denaro raccolto in beneficenza.

Il 95% del materiale utilizzato per la costruzione è di origine vegetale. Il naso è sostanzialmente in carta, quindi fate attenzione a umidità o fiamme, perché si rovinerà.

Purtroppo devo dirvi che non spediscono in Italia, quindi se avete un amico in Gran Bretagna potete inviarlo al suo indirizzo e poi organizzarvi per recuperarlo.

Lo scorso anno Comic Relief raccolse 42,8 milioni di £, pari a circa 48,45 milioni di €.

In conclusione

Il Red Nose Day 2023 è un evento importante che ha lo scopo di raccogliere fondi per aiutare persone che vivono in povertà e hanno bisogno di sostegno e assistenza.

Con il naso rosso creato da Jony Ive, la partecipazione è resa ancora più facile e divertente, poiché indossare questo accessorio può essere un modo simpatico per fare la differenza. Tuttavia, è importante sottolineare che il denaro raccolto durante il Red Nose Day viene utilizzato per fornire servizi essenziali come cibo, acqua potabile, assistenza sanitaria e istruzione a chi ne ha bisogno.

Pertanto, è un’occasione importante per fare la differenza e contribuire a una causa importante.