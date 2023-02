Mammoth per iOS e iPadOS

Ho seguito il progetto di Mammoth da quando era in versione beta. Si tratta di un client per la gestione di Mastodon negli iPhone negli iPad. Il suo sviluppatore è Shihab Mehboob, lo stesso dell’app Aviary.

Quest’ultima era un’app per Twitter. Quando il noto social network ha deciso di terminare le API per i client di terzi, ovviamente anche Aviary ne ha pagato le conseguenze.

In effetti se utilizzavate Aviary per Twitter, noterete la stessa esperienza utente in Mammoth. L’interfaccia grafica è molto simile.

Cosa fa Mammoth?

Questo client è tra i più completi disponibili. Il suo sviluppo ha richiesto diversi mesi. Oltre a gestire il multi-account, la gestione del feed, i messaggi privati e tutto quello che di base c’è in un’app per Mastodon, Mammoth offre anche alcune opzioni esclusive.

Per esempio si possono condividere i post come immagini, scegliendo i colori e altro. C’è anche una funzione picture-in-picture per avere un post in sovrimpressione mentre si naviga nel telefono.

Si può impostare un timer entro il quale ritardare la pubblicazione di un post, l’accesso rapido ai gruppi di amici con i quali si interagisce di più e anche una funzione in AR, che farà apparire il post che avete scelto su un muro. Come fosse un quadro. Pronto da fotografare.

Mammoth integra tante altre funzioni, dalla traduzione, ai filtri, alle scorciatoie di tastiera e molto altro.

Il server Moth.social

Come sapete quando si apre un account di Mastodon, bisogna scegliere anche una istanza. Per esempio i miei account sono su Mastodon.uno.

Se non avete una istanza di riferimento, Mammoth vi suggerisce una sua istanza. Nella fase di onboarding potete scegliere di aprire un account nell’istanza moth.social e avere un account in questo server.

Ovviamente utilizzare Mammoth non è legato a moth.social, quindi potrete fare login con qualsiasi istanza.

Mammoth è gratuito

Un’altra cosa interessante è che l’app Mammoth è gratuita. Non bisogna pagare niente per scaricarla e non ci sono acquisti In App. Onestamente non so come intendano di fare denari.

Se in futuro arriveranno funzioni in abbonamento, se arriveranno degli acquisti In App o altro. Sta di fatto che al momento potete scaricare Mammoth gratuitamente e usarlo quanto volete.

L’app è nell’App Store e pesa 19,1 MB.

In conclusione

Mammoth è un’applicazione completa e gratuita per la gestione di Mastodon su iPhone e iPad. Grazie alle numerose funzionalità offerte, tra cui la condivisione di post come immagini, la funzione picture-in-picture e una modalità AR.

Inoltre, la possibilità di scegliere tra diverse istanze, incluso il server moth.social consigliato da Mammoth, offre molta flessibilità agli utenti. Infine, l’assenza di acquisti In-App rende Mammoth un’applicazione davvero conveniente per chi cerca un’alternativa gratuita e completa per gestire Mastodon su iPhone e iPad.