Autenticazione a doppio fattore per Twitter

Arrivano novità, in peggio, per Twitter. La società, o meglio Elon Musk, sta studiando in tutti i modi come aumentare i colli di bottiglia e spingere le persone a sottoscrivere l’abbonamento a Twitter Blue. Come di recente con l’autenticazione a doppio fattore utilizzando gli SMS.

Dopo il 19 marzo, infatti, non sarà più possibile ricevere il codice di verifica via SMS. La decisione è stata presa molto probabilmente perché la gestione degli SMS, questo antico sistema di scambio di testo, non è gratis e rappresenta un costo per la società.

Per recuperare questi costi, Twitter ha deciso di far continuare a usare questo strumento solo per gli abbonati. Gli altri dovranno trovare un sistema alternativo.

Twitter fa sapere che puoi avere il doppio fattore di autenticazione via sms solo se paghi. pic.twitter.com/l71gd9BiUH — Melamorsicata.it (@melanews) February 18, 2023

Come risolvere gratuitamente per la doppia autenticazione

Fortunatamente Apple offre una soluzione a questa incombenza ed è anche gratis. Da iOS 15 è possibile gestire la doppia autenticazione anche per le password di terzi. Quindi non serve installare app di terzi, come Microsoft Authenticator o 1Password.

Ecco come fare per abilitare quella di Twitter e fare a meno della doppia autenticazione via SMS.

Per prima cosa bisogna salvare la password di base di Twitter in Password. Quindi da iOS bisogna andare in Impostazioni > Password e sbloccare con Face ID. Premendo sul pulsante + in alto a destra si può aggiungere il nome utente e password di Twitter.

Ora entrate nel sito di Twitter, o nell’app, e andate in Impostazioni e assistenza > Privacy e sicurezza > Sicurezza e accesso all’account > Sicurezza > Autenticazione a due fattori.

Disattivate SMS e attivate “App per l’autenticazione”.

Vi chiederà di scansionare un codice QR. Scegliete il link sotto al codice dove dite che non potente scansionarlo. Si genererà un codice.

Ora tornate in Password di iOS ed entrate nella scheda di autenticazione di Twitter.

Premete su “Configura codice di verifica” e inserite quel codice generato nel sito di Twitter scegliendo “Inserisci chiave di configurazione”.

Il gioco è fatto. Ora l’app di Password genererà il codice di 6 cifre che prima era consegnato via SMS.

Se usate Safari per navigare in Twitter, ma anche se usate l’autenticazione di iOS per entrare nell’app di Twitter, quando vi sarà chiesto di inserire il codice usa e getta della doppia autenticazione, questo sarà preso in automatico, quindi non dovrete generarlo a mano.

La doppia autenticazione nell’app è più sicura del SMS

La sicurezza è di estrema importanza nell’era digitale e la doppia autenticazione è uno dei modi più efficaci per garantirla. Aggiunge un ulteriore livello di sicurezza al processo di autenticazione, richiedendo una seconda forma di autenticazione, come una password unica o una scansione biometrica.

Una delle minacce più pericolose per la doppia autenticazione è lo scambio di SIM. Questo avviene quando un hacker è in grado di ingannare un provider di telefonia mobile e ottenere l’accesso alla carta SIM di una persona, consentendole di utilizzare il dispositivo come se fosse il proprio. In questo modo, gli hacker possono accedere al codice di autenticazione inviato al telefono dell’utente, aggirando così la doppia autenticazione. Questo può essere utilizzato per accedere a informazioni private come conti bancari e altri dati sensibili.

Il modo migliore per proteggersi dal sim swap è quello di essere consapevoli dei segnali e di adottare misure per proteggere il proprio dispositivo. È importante prestare attenzione a qualsiasi attività sospetta sul telefono, come chiamate o SMS inaspettati, utilizzo insolito di dati o modifiche non autorizzate al proprio account. Se si sospetta che la propria carta SIM sia stata scambiata, è importante contattare immediatamente il proprio gestore di telefonia mobile.

Quindi è facile pensare che avere un sistema di doppia autenticazione integrato direttamente in iOS, con la sicurezza della cifratura del Secure Enclave, è nettamente meglio che sottoporsi al pericolo del SIM swap.

Tutto sommato la mossa di Elon Musk, oltre a non aumentare il numero di abbonati per Twitter, può essere vista in senso positivo, spingendo gli utenti a usare un sistema gratuito e più sicuro degli SMS.

In conclusione

La sicurezza delle password è di estrema importanza, soprattutto quando si tratta di account sensibili come quelli dei social media. Con l’eliminazione dell’autenticazione via SMS per la doppia autenticazione su Twitter, è importante trovare un’alternativa sicura e gratuita per proteggere i propri account.

Apple offre una soluzione semplice ed efficace per abilitare la doppia autenticazione su Twitter utilizzando l’app Password di iOS. Questo sistema è più sicuro della doppia autenticazione tramite SMS ed è anche facile da utilizzare.

Grazie a questa soluzione, gli utenti possono proteggere facilmente i propri account e avere la certezza di essere al sicuro da eventuali attacchi informatici.