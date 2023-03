È terminata ieri l’assemblea degli azionisti 2023 di Apple. Si tratta del momento più importante dell’anno per gli investitori. Il momento dove possono dimostrare tutto il loro potere. Ogni azione con diritto di voto, infatti, consente di dare il proprio contributo per approvare o bocciare le proposte in agenda.

Ma quali sono state le proposte del 2023? Come riporta Bloomberg, ecco cosa è stato votato.

Cosa è stato bocciato

Come è accaduto lo scorso anno, anche quest’anno gli azionisti hanno votato contro l’istituzione di una commissione speciale sui diritti civili. Parte degli investitori vorrebbero un audit per essere certi che Apple rispetti i diritti civili e non ci siano discriminazioni.

Anche questa volta la maggioranza ha votato contro questa idea, reputando che gli audit indipendenti siano già sufficienti.

Fallita anche la mozione per un’analisi sugli stipendi, per valutare se ci fossero differenze di paghe tra uomini e donne, o tra persone di etnie diverse.

Bocciata anche la richiesta di avere una rappresentanza degli azionisti nel Consiglio di Amministrazione.

Cosa è stato approvato

Approvato il taglio dello stipendio di Tim Cook. Come avevamo già riportato tempo fa, Cook decise di abbandonare parte del bonus per via del calo del fatturato della società. Così quest’anno invece di ricevere 99 milioni di $, ne riceverà “solo” 49 milioni, con un calo del 40%.

Resta invariata la parte fissa di 3 milioni di $ e i benefit, ma cala il bonus. Tra le altre approvazioni le classiche conferme annuali, come la società di revisione e il Consiglio di Amministrazione attuale.

Tra le altre cose dette dal top management

L’incontro è stato anticipato con delle clip registrate dei vice presidenti della società. Le clip hanno visto la versione Memoji del management, con dei messaggi pre-registrati che sono stati diffusi in streaming agli azionisti, mediante un accesso speciale alla piattaforma di voto.

Tra i messaggi diffusi troviamo la volontà di aprire degli Apple Store in India, l’aumento degli investimenti in India per far crescere la community di sviluppatori, la volontà di far crescere i dividendi per gli azionisti e altro.

Come funziona l’assemblea degli azionisti?

L’assemblea degli azionisti è un evento importante per qualsiasi società. È un’occasione per gli investitori di conoscere lo stato finanziario, i piani e le prospettive future dell’azienda. L’assemblea degli azionisti si tiene solitamente una volta all’anno e tutti gli investitori sono invitati a partecipare. Questa serve per porre domande, esprimere le proprie preoccupazioni e votare su questioni importanti.

Durante l’assemblea degli azionisti, il management della società presenta una relazione sui risultati finanziari e sui piani futuri dell’azienda. Questa relazione include dettagli sulle entrate, i profitti, le spese e gli investimenti dell’azienda. Il team di gestione presenta anche un piano per l’anno successivo, che delinea le finalità, gli obiettivi e le strategie della società. Questo rapporto è fondamentale per gli investitori, in quanto li aiuta a comprendere la posizione finanziaria dell’azienda e a prendere decisioni informate.

Infine, l’assemblea degli azionisti prevede anche un processo di votazione, in cui gli investitori possono esprimersi su questioni importanti. Tali questioni possono andare dall’elezione del consiglio di amministrazione all’approvazione di importanti investimenti.

In conclusione

L’assemblea degli azionisti di Apple 2023 ha portato decisioni importanti per l’azienda, come il taglio dello stipendio di Tim Cook e l’approvazione di alcune proposte annuali.

Tuttavia, l’istituzione di una commissione speciale sui diritti civili, l’analisi degli stipendi e la rappresentanza degli azionisti nel consiglio di amministrazione sono state bocciate dalla maggioranza.

In ogni caso, l’assemblea rappresenta un momento cruciale per gli investitori e per l’azienda stessa, in quanto permette di comprendere la posizione finanziaria e le strategie future di Apple.