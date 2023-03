Piccole storie per bambini

Di tanto in tanto vado in libreria e compro dei libri di fiabe per mia figlia. Lo faccio perché un po’ mi ricorda quando ero piccolo e perdevo le giornate in libreria, vedendo i libri per bambini che avrei voluto comprare. Un po’ perché educare alla lettura dei libri sin dalla tenera età è un’ottima cosa per aumentare le probabilità di crescere persone civili.

Di solito scelgo i libri da comprare in base a dei parametri ben precisi, come la qualità delle illustrazioni, la semplicità del testo, il soggetto del racconto e anche il prezzo ovviamente. Al momento mi è andata bene. Mia figlia vuole rileggere più volte i libri della sua libreria.

Poi mi sono chiesto se c’era qualcosa del genere per iPad e ho trovato l’app Piccole storie per bambini.

Le caratteristiche di Piccole storie per bambini

La cosa che mi ha colpito principalmente di quest’app sono le illustrazioni. Molto simili ai libri che ho comprato. All’interno ci sono ben 52 favole per un totale di 2.200 immagini.

Le immagini cambiano in base al sesso del bambino, inoltre è possibile cambiare il nome del protagonista per dare il nome del bambino. Un po’ come avviene con quei libri personalizzabili che è possibile ordinare su internet.

In questo modo mentre si legge la fiaba, il bambino si sentirà protagonista del racconto.

Un’altra caratteristica chiave è la registrazione audio. Il genitore può leggere il libro registrando la voce per ogni pagina. Questo trasformerà i racconti in una sorta di audio-libri. Premendo su play, il bambino potrà ascoltare il proprio genitore leggere le fiabe.

Altro su quest’app

Interessante è anche il fatto che circa ogni mese viene pubblicato un nuovo racconto. Questi possono essere scaricati offline, in modo da poter essere letti o ascoltati anche in auto o in aereo.

Le favole non sono strettamente con una morale, ma hanno comunque un fondo di insegnamento. Dal rispetto della natura, all’importanza del lavoro di squadra o del non avere paura del buio e così via.

Come nasce una storia nell’app

Come raccontano anche gli sviluppatori, gli autori sono chiamati a creare una storia che faccia riflettere. Questa non può essere più lunga di 50 scene e ognuna non può superare i 146 caratteri di testo.

Si passa poi a disegnare lo storyboard, quindi una versione semplificata dei disegni finali. Approvata questa fase, il lavoro passa a un illustratore che si occuperà delle tavole finali del racconto.

Nello stesso tempo un compositore si occuperà di creare una melodia di sottofondo. Questa deve essere calmante, perché spesso i racconti sono letti prima di andare a letto.

Il processo continua sommando i testi alle tavole e si procede traducendo i testi in varie lingue, per servire vari paesi tra cui l’Italia. Per terminare i beta tester si occupano di verificare che nell’app il tutto funzioni correttamente.

Tutto questo processo richiede dai 2 ai 9 mesi di lavoro.

Scaricare Piccole storie per bambini

L’app funziona negli iPhone e iPad. Prevede anche degli sticker dedicati per iMessage.

L’app pesa 88,6 MB al quale bisogna sommare il peso di ogni storia. Questa varia tra i 10 ai 100 MB circa. Si scarica gratuitamente dall’App Store.

La prima storia è gratuita, poi per avere le altre bisogna pagare un abbonamento di 3,99 € al mese o 21,99 € l’anno. C’è anche un abbonamento a vita per 35,99 €.

In conclusione

Piccole storie per bambini è un’ottima soluzione per chi vuole avvicinare i propri bambini alla lettura fin dalla tenera età. L’app offre una vasta libreria di favole illustrate, personalizzabili e con la possibilità di ascoltare la voce del genitore che legge la fiaba.

Inoltre, la presenza di nuovi racconti mensili e la possibilità di scaricare le storie offline la rendono ancora più completa.