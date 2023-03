Apple Musica Classical

Nell’agosto del 2021 Apple ha acquistato Primephonic: un servizio di streaming musicale dedicato al mondo della musica classica. Nel catalogo dell’azienda c’erano 4 milioni di brani e 200.000 album. Tutti contenuti che troveremo in Apple Music Classical.

La società di Cupertino ha finalmente alzato il velo sull’app destinata agli amanti di questo genere musicale, per offrire il catalogo più completo del settore. Pensate che Primephonic si vantava di gestire il 95% di tutta la musica classica in commercio.

Ora quell’app ha una forma, una pagina ed è anche possibile prenotarla, perché sarà disponibile per tutti il prossimo 28 marzo.

Le caratteristiche dell’app Apple Music Classical

Apple Music Classical offre una vasta gamma di contenuti classici, con una libreria di oltre 5 milioni di brani. Inoltre, l’app offre funzioni avanzate di ricerca e filtraggio per aiutare gli utenti a trovare facilmente i loro contenuti preferiti.

Ma le caratteristiche dell’app non si limitano solo alla vasta libreria. Apple Music Classical offre anche informazioni dettagliate su ogni brano, con descrizioni degli artisti, delle opere e dei movimenti musicali. Inoltre, l’app consente agli utenti di creare playlist personalizzate e di condividere i loro brani preferiti con amici e familiari.

Il tutto è compreso senza sovrapprezzi per gli abbonati ad Apple Music. Quindi chi è abbonato al servizio, oppure ad Apple One, può usare l’app liberamente.

L’importanza dell’esperienza d’ascolto

Ascoltare musica classica non è solo una questione di contenuti, ma anche di esperienza d’ascolto. Apple Music Classical comprende questo concetto e offre un’esperienza d’ascolto ottimale.

L’app è dotata di una grafica accattivante e intuitiva che rende la navigazione facile e piacevole. Inoltre, Apple Music Classical offre una qualità audio di alta qualità, con una riproduzione che va fino a 24-bit/192kHz Hi-Res Lossless.

Diversi brani sono anche disponibili con l’audio spaziale, usufruibile con alcuni prodotti di Apple, come i recenti MacBook o le AirPods.

L’importanza della musica classica

La musica classica esiste da secoli e continua a essere una parte essenziale del nostro patrimonio culturale. La sua importanza non può essere sopravvalutata, poiché ha esercitato un’influenza significativa sulla musica e sull’arte in generale.

Uno degli aspetti più significativi della musica classica è la sua capacità di evocare emozioni e raccontare storie senza parole. È un genere che trascende le barriere linguistiche e culturali, permettendo a persone di diversa provenienza di entrare in contatto e apprezzare la bellezza della musica. È noto che la musica classica ha effetti terapeutici, riducendo i livelli di stress e di ansia e migliorando persino la memoria e le funzioni cognitive.

È un genere che ha svolto un ruolo significativo nel plasmare la nostra storia e la nostra cultura, e continua a farlo oggi. Offre un’ampia gamma di emozioni e stati d’animo, incoraggia la disciplina e l’attenzione ai dettagli e ha avuto un impatto significativo su altri generi musicali.

È un genere che trascende le barriere linguistiche e culturali, mettendo in contatto persone di diversa provenienza e promuovendo la comprensione culturale.

Dove prenotare Apple Music Classical

L’app ha una sua scheda ufficiale nell’App Store, dove è possibile prenotarla. Il 28 marzo prossimo il download avverrà automaticamente.

Il peso dell’app è do 15,6 MB e al momento è prevista solo per iPhone. Non sappiamo se in futuro arriverà una versione per Apple Watch, iPad, Apple TV e così via.

Il servizio non è incluso per gli abbonati a Apple Music Voice, quello accessibile solo da Siri. Inoltre sono esclusi dall’accesso anche gli utenti in Cina, Giappone, Corea del Sud, Russia e Taiwan.

In conclusione

L’app di Apple Music Classical è una grande opportunità per gli amanti della musica classica di avere accesso a una vasta gamma di contenuti in un’esperienza d’ascolto ottimale. Con la sua vasta libreria, informazioni dettagliate su ogni brano e funzioni avanzate di ricerca e filtraggio.

Inoltre, l’esperienza d’ascolto è stata ottimizzata con una grafica accattivante e intuitiva, una qualità audio di alta qualità e l’audio spaziale.

La musica classica è un genere che ha esercitato un’influenza significativa sulla musica e sull’arte in generale, e Apple Music Classical offre l’opportunità di apprezzare la sua bellezza e importanza culturale in modo facile e accessibile.