AnyGPT porta chatGPT in qualsiasi parte del Mac

L’idea alla base di AnyGPT è semplice ma rivoluzionaria: permettere agli utenti di integrare ChatGPT, uno dei più potenti modelli di linguaggio al mondo, in qualsiasi applicazione macOS. Grazie a un’intuitiva interfaccia utente, AnyGPT consente di accedere alle funzionalità di ChatGPT direttamente dalle applicazioni preferite, come Pages, Safari, Mail e molti altri.

Il software è stato progettato per essere facile da installare e configurare, rendendolo accessibile anche agli utenti meno esperti di tecnologia. Una volta installato, basta utilizzare un semplice comando per avviare la funzione desiderata, ad esempio completare una frase, generare idee o correggere errori grammaticali.

Aumentare la produttività con AnyGPT

L’integrazione di ChatGPT in ogni applicazione macOS attraverso AnyGPT offre una serie di vantaggi, tra cui un significativo aumento della produttività. Gli utenti possono sfruttare le potenzialità di ChatGPT per velocizzare la stesura di documenti, la ricerca di informazioni, la composizione di email e molto altro ancora.

Per usarlo dovrete inserire la chiave API del vostro account di chatGPT presente su OpenAI. Premendo su “Create new secret key” andrete a creare una chiave da copiare e incollare nelle impostazioni di AnyGPT.

Il passaggio successivo sarà abilitare l’app in Accessibilità delle impostazioni di macOS, per darle il permesso di scrivere nelle app dove andrete a richiamare il comando.

Terminati questi due step sarete pronti per usarlo.

Come si usa AnyGPT?

Per usare quest’app in qualsiasi software dovrete usare un comando molto semplice:

gpt:

Dopo aver scritto questo comando basta scrivere il testo da dettare a chatGPT. Per esempio:

Gpt: scrivimi una email per indicare una festa di compleanno domani.

Per far partire il comando dovrete premere la scorciatoia di tasti Shift + Invio.

In un recente aggiornamento è stato anche aggiunto il supporto a del testo copiato altrove. Basta aggiungere questo comando dopo il gpt:

--clip

Quindi se volete utilizzare un comando preso da qualche parte, poi basta scrivere.

Gpt: --clip

E premere Shift + Invio per inviare il comando con il testo copiato altrove.

Il risultato sembrerà stregoneria. In qualsiasi app che vi troverete a utilizzare, dall’app Note, a Mail, passando per Safari o iMessage, AnyGPT scriverà il testo per voi.

Limiti e note

Sebbene AnyGPT offra un’ampia gamma di possibilità, è importante considerare anche le potenziali limitazioni e sfide associate all’uso di questa tecnologia. Ad esempio, la qualità delle risposte fornite da ChatGPT può variare a seconda della specificità e della complessità della domanda. Inoltre, essendo basato su un modello di apprendimento, ChatGPT potrebbe occasionalmente generare contenuti inappropriati o errati.

Tuttavia, lo sviluppatore di AnyGPT è consapevole di queste sfide e sta lavorando costantemente per migliorare l’applicazione, prendendo in considerazione i feedback degli utenti e aggiornando il software in base alle esigenze.

Inoltre l’app funziona solo nei Mac. Sarebbe fantastico averlo anche in iPhone e iPad, ma i sistemi operativi mobile di Apple hanno delle limitazioni di sicurezza tra comunicazioni in background delle app. Quindi non è possibile avere l’integrazione in iOS e iPadOS.

Quanto costa AnyGPT

L’app è a contributo libero con prezzo minimo di 4,99 $. Quindi se scegliete questo prezzo, aggiungendo l’IVA e convertendo tutto in euro, andrete a pagare circa 6 €. Un prezzo molto accessibile.

Potete scaricare AnyGPT nel sito dello sviluppatore.

In conclusione

AnyGPT rappresenta un importante passo avanti nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle nostre vite quotidiane. L’integrazione di ChatGPT in ogni applicazione macOS grazie a AnyGPT offre un’ampia gamma di nuove opportunità per migliorare l’efficienza e la produttività.

Sebbene sia ancora presto per valutare l’impatto a lungo termine di questa innovazione, è chiaro che l’adozione di soluzioni come AnyGPT rappresenta un momento cruciale nella trasformazione digitale e nell’evoluzione dell’intelligenza artificiale.