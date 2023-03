WaveOne

Apple ha recentemente acquisito una startup specializzata nella compressione video utilizzando l’intelligenza artificiale (AI): la WaveOne.

Questa mossa segna un ulteriore passo avanti per l’azienda di Cupertino nel settore dell’intelligenza artificiale e del machine learning, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza utente e ottimizzare la qualità e la velocità di streaming dei contenuti multimediali.

La storia di WaveOne

L’azienda è stata fondata nel 2016 da Lubomir Bourdev e Oren Rippel a Mountain View, in California. Chiusa a gennaio scorso, la maggior parte dei suoi dipendenti, compresi i co-fondatori, sono stati integrati nel team di machine learning di Apple.

Burdev ha lavorato in Meta (conosciuta all’epoca come Facebook). Nello specifico nella divisione ricerca AI. Mentre Rippel, nella stessa azienda, si occupava di computer vision per la moderazione dei contenuti.

La differenza rispetto ad altri codec sta nell’uso dell’intelligenza artificiale. Questa permette di comprimere, quindi ridurre la qualità, solo dei dettagli poco importanti, mantenendo la qualità video dei soggetti più importanti dell’inquadratura.

Il risultato è un video di ottima qualità, anche se pesante la metà.

In passato WaveOne aveva raccolto 9 milioni di $ in investimenti da alcuni fondi, come Khosla Ventures, Vela Partners, Incubate Fund, Omega Venture Partners e Blue Ivy.

Una nuova frontiera per la compressione video: l’intelligenza artificiale

La startup acquisita da Apple utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per comprimere video in modo più efficiente rispetto ai metodi tradizionali.

L’approccio basato sull’AI permette una riduzione significativa della dimensione dei file video, mantenendo al contempo una qualità visiva elevata. Questo risultato è ottenuto attraverso l’apprendimento automatico, che analizza e ottimizza ciascun fotogramma del video per garantire la massima efficienza nella compressione senza compromettere la qualità dell’immagine.

L’acquisizione della startup da parte di Apple promette di apportare diversi vantaggi agli utenti dei suoi dispositivi e servizi. Innanzitutto, la compressione video basata sull’AI permetterà di ridurre i tempi di download e di caricamento dei video, migliorando l’esperienza di streaming per gli utenti di servizi come Apple TV+.

Inoltre, la riduzione della dimensione dei file video consentirà di risparmiare spazio di archiviazione sui dispositivi Apple, come iPhone e iPad, permettendo agli utenti di conservare più contenuti multimediali senza sacrificare la qualità dell’immagine.

Impatto sull’industria del video streaming e sui concorrenti

L’acquisizione di questa startup da parte di Apple potrebbe avere un impatto significativo sull’intero settore del video streaming e sulla concorrenza. Se Apple sarà in grado di integrare con successo la tecnologia di compressione basata sull’AI nei suoi prodotti e servizi, potrebbe offrire un’esperienza di streaming superiore rispetto a quella dei concorrenti come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+.

Questo vantaggio potrebbe attirare nuovi clienti verso i servizi di streaming video di Apple, aumentando la sua quota di mercato e mettendo pressione sui concorrenti per migliorare le loro tecnologie di compressione video.

La compressione HEVC attuale

HEVC, o High Efficiency Video Coding, è uno standard di compressione video progettato per fornire una compressione migliore rispetto al suo predecessore, H.264. Apple è stata un pioniere nell’implementazione di HEVC, integrandolo nei suoi dispositivi e sistemi operativi. I vantaggi di questa integrazione sono numerosi.

In primo luogo, HEVC consente di fornire video di alta qualità con file di dimensioni ridotte. Ciò significa che gli utenti possono godere della stessa qualità di contenuti video senza consumare troppo spazio di archiviazione sui loro dispositivi o consumare troppa larghezza di banda durante lo streaming. Questo è particolarmente importante per i dispositivi mobili, dove lo spazio di archiviazione e la larghezza di banda sono spesso limitati.

In secondo luogo, HEVC consente una riproduzione video più fluida sui dispositivi con potenza di elaborazione limitata. Questo perché HEVC utilizza algoritmi di compressione avanzati che richiedono meno potenza di elaborazione rispetto agli standard precedenti. Ciò significa che dispositivi come gli iPhone e gli iPad più vecchi possono continuare a riprodurre contenuti video di alta qualità senza subire buffering o rallentamenti.

Un altro vantaggio di HEVC è la sua capacità di supportare risoluzioni e frame rate più elevati. Ciò significa che gli utenti possono godersi contenuti video in 4K e persino in 8K senza sacrificare la qualità o subire buffering o rallentamenti. Questo è particolarmente importante per i creatori di contenuti e i professionisti che hanno bisogno di video di alta qualità per il loro lavoro.

Oltre a questi vantaggi, l’HEVC integrato di Apple supporta anche i video HDR (High Dynamic Range), che offrono una gamma più ampia di colori e contrasti nei contenuti video. Ciò consente un’esperienza visiva più coinvolgente, soprattutto per contenuti come film e spettacoli televisivi.

In conclusione

L’acquisizione di WaveOne da parte di Apple segna un passo importante nel settore dell’intelligenza artificiale e della compressione video. La tecnologia basata sull’AI di WaveOne offre una compressione video più efficiente, mantenendo la qualità visiva e riducendo i tempi di download e caricamento.

Questo potrebbe migliorare notevolmente l’esperienza di streaming per gli utenti di Apple TV+ e consentire loro di risparmiare spazio di archiviazione sui dispositivi Apple. L’impiego della tecnologia WaveOne potrebbe dare ad Apple un vantaggio competitivo nel settore del video streaming, attirando nuovi clienti e mettendo pressione sui concorrenti per migliorare le proprie tecnologie.

L’HEVC, standard di compressione video già implementato da Apple, offre numerosi vantaggi, come supporto a risoluzioni e frame rate più elevati e video HDR. Tuttavia, l’integrazione della tecnologia di WaveOne potrebbe portare ulteriori benefici e consolidare la posizione di Apple come leader nel settore.