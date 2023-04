Make Something Wonderful

Negli ultimi anni abbiamo visto pubblicare numerosi libri su Steve Jobs, dalla biografia ufficiale voluta dallo stesso Jobs fino al libro Pesciolino, scritta da sua figlia. In tutti questi casi, però, la famiglia Jobs non si è mai mostrata entusiasta.

Per famiglia Jobs intendiamo la vedova Laurene Powell Jobs. Ora questa mancanza è stata colmata, in qualche modo, con un ebook realizzato direttamente dalla fondazione Steve Jobs Archive, voluta proprio dalla famiglia dell’ex CEO e fondatore di Apple.

Che cos’è il libro Make Something Wonderful

Make Something Wonderful, fa qualcosa di straordinario, è il titolo dell’ebook che lo Steve Jobs Archive ha annunciato in arrivo il prossimo 11 aprile. È stato scelto oggi per annunciarlo perché ricorrono i 47 anni dalla nascita di Apple, fondata per l’appunto il 1° aprile 1976.

Come riporta la stessa fondazione:

Una raccolta curata di discorsi, interviste e corrispondenza di Steve, Make Something Wonderful offre una finestra senza precedenti su come uno degli imprenditori più creativi del mondo si è avvicinato alla sua vita e al suo lavoro. Nelle pagine di questo libro, Steve condivide il suo punto di vista sulla sua infanzia, sul lancio e l’espulsione da Apple, sul suo periodo con Pixar e NeXT e sul suo ultimo ritorno alla società che ha dato inizio a tutto.

L’opera ha una prefazione scritta dalla stessa Laurene Powell Jobs, mentre l’editing è stata affidata a Leslie Berlin, direttrice esecutiva dello Steve Jobs Archive.

Quanto costa Make Something Wonderful?

Questa è una domanda interessante e il problema è per il momento non lo sappiamo.

Quello che sappiamo è che il libro sarà disponibile solo in versione digitale, presso le piattaforme più importanti. Lo Steve Jobs Archive ha usato il plurale per indicare le piattaforme, quindi non sarà esclusiva di Libri di Apple, ma quasi sicuramente sarà disponibile anche per Kindle.

Probabilmente il libro sarà a pagamento e il ricavato potrebbe essere utilizzato per finanziare la stessa fondazione.

Al momento non sappiamo se sarà solo in inglese o sarà disponibile anche in altre lingue, di certo conterrà materiale esclusivo fornito dalla famiglia stessa, come la foto in copertina che mostra un giovane Steve Jobs vestito in abito elegante.

In conclusione

“Make Something Wonderful” è un ebook unico che offre uno sguardo approfondito sulla vita e il lavoro di Steve Jobs, con il pieno supporto della sua famiglia. L’opera presenta una raccolta di discorsi, interviste e corrispondenze di Steve Jobs, mostrando come uno degli imprenditori più creativi del mondo abbia affrontato le sfide della sua vita personale e professionale.

Grazie alla collaborazione della vedova di Jobs, Laurene Powell Jobs, e della fondazione Steve Jobs Archive, il libro promette di fornire una visione autentica ed esclusiva sul fondatore di Apple.

Nonostante il prezzo e le lingue disponibili non siano ancora stati annunciati, sappiamo che l’ebook sarà disponibile su diverse piattaforme digitali. Il ricavato potrebbe essere utilizzato per sostenere la fondazione Steve Jobs Archive, garantendo la conservazione del patrimonio culturale di Jobs per le future generazioni.