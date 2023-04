L’app Caset

Ma cosa ne sanno i 2000 quando noi ex giovani passavamo i pomeriggi con lo stereo e le musicassette. Quando non esisteva streaming musicale e musica digitale. Per recuperare un brano pagandolo pochissimo, visto quanto eravamo poveri, bisognava attendere che passasse alla radio e premere sul pulsante “rec” per registrarlo su un nastro magnetico vuoto.

Si formavano, così, le cassettine. Nastri musicali con playlist di brani, spesso da condividere con gli amici e copiare. Ora che esiste la musica digitale, tutto sommato a basso costo, possiamo creare tutte le playlist che vogliamo e condividerle. Caset fa proprio questo, ma per Apple Music.

Scoprire nuova musica con Caset

Caset non è solo un’applicazione per creare playlist collaborative con gli amici. Essa offre anche la possibilità di scoprire nuova musica attraverso le playlist create dagli altri utenti. Ascoltando le canzoni preferite degli amici, è possibile scoprire nuovi artisti e generi musicali che non si conoscevano prima. Grazie a Caset, è possibile ampliare i propri orizzonti musicali e scoprire nuove band e artisti.

Utilizzando questa applicazione è possibile condividere la propria musica preferita con chi si vuole e creare playlist collaborative per ogni occasione. Caset consente di unire le forze con gli amici e creare playlist uniche, in grado di soddisfare tutti i gusti musicali.

Organizzare la propria festa con Caset

Immaginate di organizzare una festa con gli amici, ma nessuno sa quale musica mettere. Caset consente di creare una playlist collaborativa e di invitare gli amici a partecipare. Ognuno può aggiungere le proprie canzoni preferite e insieme creare una playlist che soddisfa tutti i gusti musicali.

Oppure si può creare una playlist per la propria routine di allenamento, per il viaggio in macchina o semplicemente per condividere la propria musica preferita con gli amici.

Dove scaricare Caset

L’app pesa 56,6 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store. Il suo utilizzo richiede però un abbonamento. Questi costa 2,99 € al mese o 21,49 € l’anno. Ovviamente funziona con Apple Music. Se avete Spotify, invece, non ne avrete bisogno, perché questo servizio permette già di creare playlist collaborative.

In conclusione

Caset è un’applicazione utile per tutti gli amanti della musica che vogliono condividere la propria passione con gli amici. Grazie alla sua funzione collaborativa, offre la possibilità di creare playlist uniche e organizzare feste o eventi musicali in modo facile e divertente.

Inoltre, l’app consente di scoprire nuova musica e artisti attraverso le playlist degli amici, ampliando così i propri orizzonti musicali. Caset è disponibile su App Store e richiede un abbonamento per l’utilizzo con Apple Music.