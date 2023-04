Railroads

Siete pronti a diventare i più grandi magnati ferroviari della storia? Railroads, l’acclamato e recente lavoro di Sid Meier, è ora disponibile per iPhone e iPad, permettendovi di immergervi in un avvincente mix tra un set di treni in miniatura e un simulatore di gestione ferroviaria.

Nel gioco, dovrete costruire e ottimizzare percorsi ferroviari per collegare città e industrie, trasportando passeggeri, materie prime e merci attraverso i continenti. Il vostro obiettivo sarà quello di aumentare i profitti attraverso efficienza, innovazione e sagge decisioni imprenditoriali, acquisendo brevetti preziosi, scambiando azioni e costruendo o acquistando industrie.

Sarete in competizione con leader mondiali e magnati dell’industria per raggiungere l’obiettivo supremo: diventare il più grande magnate delle ferrovie di tutti i tempi.

Railroads vi permetterà di creare un vero e proprio impero delle rotaie, progettando accuratamente tracciati e percorsi per il trasporto di merci e passeggeri. Raffinate e migliorate le vostre operazioni fino a far funzionare la vostra rete ferroviaria come un orologio svizzero.

Mettete alla prova il vostro talento imprenditoriale in 16 scenari impegnativi, che mescolano eventi storici e situazioni immaginarie, ciascuno con una mappa distintiva e obiettivi unici. Stabilite la prima linea passeggeri nella Gran Bretagna degli anni 1830, unificate l’America occidentale durante la corsa all’oro o aiutate Babbo Natale a gestire l’afflusso natalizio al Polo Nord.

Railroads vi offre la possibilità di giocare con 40 celebri treni storici, dalle prime locomotive a vapore come la Planet di Stephenson, fino al moderno e superveloce TGV francese, passando per tutte le innovazioni intermedie.

Per chi preferisce un’esperienza più rilassante, è disponibile la modalità Train Table Mode, in cui potrete costruire il vostro modello ferroviario senza competizione, limiti di tempo o vincoli finanziari. Avrete tutto ciò che serve per creare una ferrovia tanto piacevole da guardare quanto soddisfacente da costruire.

Prima di acquistare l’app, assicuratevi di avere uno dei dispositivi supportati elencati nella pagina e di disporre di almeno 1,7 GB di spazio libero sul vostro dispositivo.

L’app si scarica per 14,99 € nell’App Store e funziona sugli iPhone e iPad. Non richiede acquisti In App.