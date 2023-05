Lo Spacetop è un portatile mixed reality

Avete mai sognato un laptop senza schermo? Sembrerebbe un’idea folle, vero? Eppure, Sightful, una giovane startup tecnologica nata da ex dirigenti di Magic Leap, ha appena presentato il suo primo prodotto: lo Spacetop. Un laptop rivoluzionario che sostituisce lo schermo tradizionale con occhiali AR (Augmented Reality) saldamente connessi al dispositivo.

L’hardware dello Spacetop

Gli occhiali in questione sono una versione modificata degli Nreal Light AR, che vengono forniti con lo Spacetop. Sono permanentemente attaccati al laptop e si inseriscono in apposite scanalature sopra la tastiera quando non sono in uso. Il design del coperchio è pensato per ospitare gli occhiali, consentendo di chiuderlo mantenendo gli occhiali saldamente al suo interno.

Chiuso sembra una macchina per scrivere racchiusa nella sua custodia. Come una Lettera 52 della Olivetti. Invece una volta tolta la copertura, sembra di essere di fronte un mezzo portatile. Una tastiera che contiene quasi tutto l’hardware, come i Commodore 64, e degli occhiali.

Le specifiche tecniche sono degne di nota: lo Spacetop è gestito da un Qualcomm Snapdragon 865, lo stesso chipset su cui si basa lo Snapdragon XR2, utilizzato in headset come il Quest 2 e il Pico 4. La frequenza di clock della CPU arriva a 3.1 GHz.

Nonostante ciò, le prestazioni sono più paragonabili a quelle di un Chromebook che di un laptop di fascia alta. Il chipset è abbinato a 8 GB di RAM e a 256 GB di memoria interna.

Lo Spacetop è dotato di connettività Wi-Fi 6 per l’uso domestico o in ufficio, ma ha anche un modem 5G per l’uso in movimento senza l’ausilio di un telefono. Ovviamente, per questo sarà necessario una scheda SIM con un piano attivo da un operatore.

L’azienda che lo produce promette una durata della batteria di oltre 5 ore e una ricarica tramite USB-C che può caricare il dispositivo dal 0% all’85% in meno di 2 ore. Ci sono due porte USB-C, che possono essere utilizzate per trasmettere un’immagine speculare a 1080p a un monitor esterno, permettendo di condividere il proprio lavoro con gli altri. Il dispositivo è anche dotato di una webcam da 5 megapixel posizionata sopra la tastiera.

Il sistema operativo Space OS

Lo Spacetop opera grazie a un sistema operativo proprietario, lo Spacetop OS, che permette all’utente di interagire con grandi finestre di navigazione web fluttuanti intorno a sé, annullando la necessità di stare piegati su uno schermo di laptop tradizionale per passare da una scheda all’altra.

Tuttavia, si scontra con un limite tecnologico attuale: il campo visivo limitato degli occhiali AR trasparenti attuali. Per vedere tutte queste finestre fluttuanti contemporaneamente, queste dovrebbero essere posizionate a metri di distanza.

A distanze di visualizzazione più corte, sarà necessario girare la testa più frequentemente rispetto a quanto si farebbe con i monitor fisici. Questo è attualmente il principale compromesso degli occhiali AR trasparenti, ma c’è da considerare che gli occhiali pesano solo 100 grammi.

Dall’idea che mi sono fatto la gran parte del software è fatto da web app. Quindi il sistema operativo permette di gestire app web, come il browser, Office in Microsoft 365, WhatsApp e così via. Le varie finestre sono quindi tab disposti di fronte all’utente, che può così interagire con i contenuti.

Il prezzo dello Spacetop

Sightful sta vendendo in anteprima 1000 unità dello Spacetop, al prezzo di 2.000 dollari ciascuno, con la promessa di iniziare le spedizioni a partire dal mese di luglio. La startup è molto attenta al feedback dei clienti, che sarà utilizzato per modellare e migliorare l’esperienza utente, sia a livello di hardware che di software, influenzando direttamente il lancio della versione finale dello Spacetop.

Il computer pesa solo 1,5 kg (senza considerare gli occhiali NReal Light AR, che aggiungono un extra di 0,1 kg). Peso raggiunto grazie all’assenza di un display fisico.

Per quanto riguarda l’esperienza d’uso, nonostante alcune recensioni iniziali non troppo entusiaste, il sistema pare essere comunque divertente da utilizzare. Se siete alla ricerca di un laptop leggero e unico nel suo genere per sbalordire gli amici, lo Spacetop potrebbe fare al caso vostro.

In conclusione

Il laptop a realtà aumentata Spacetop rappresenta una svolta nella tecnologia portatile. Con un design unico, l’hardware potente e la connettività di ultima generazione, il computer promette di portare l’esperienza dell’utente a un livello completamente nuovo.

Nonostante le prestazioni non siano paragonabili a quelle di un laptop di fascia alta, il chipset Snapdragon 865, 8GB di RAM e 256GB di memoria interna rendono questo dispositivo un pioniere nella sua categoria.

Inoltre, la batteria dura più di 5 ore e il dispositivo può essere ricaricato rapidamente tramite USB-C. Il sistema operativo proprietario, Spacetop OS, offre un’esperienza utente unica, consentendo una navigazione web fluida attraverso grandi finestre fluttuanti.

Attualmente, Sightful sta vendendo lo Spacetop in anteprima a 2.000 dollari, con la promessa di iniziare le spedizioni a partire da luglio.

