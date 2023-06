Alcuni hanno già ricevuto l’avviso, altri ancora no. Sta di fatto che Netflix è ormai intenzionata nel tentare di aumentare il numero di abbonati tassando ogni singolo profilo per 4,99 € in più.

C’è chi vuole accettare questo compromesso, chi invece decide di recedere. In quest’ultimo caso si rischia, però, di perdere tutta la propria cronologia. Tutti i film e telefilm visti, le notifiche per l’arrivo di nuove stagioni e così via. Come evitare questo?

La stessa Netflix ha pensato a un sistema di migrazione del profilo. Questo consiste nel togliere un profilo da un account con password condivisa e trasportarlo in un account nuovo. In questo modo si potrà decidere di congelare l’abbonamento, e non pagare nulla, senza perdere i propri dati di visione.

Ma come si migra il profilo? Ecco un tutorial.

Parte 1: Attivare i trasferimenti di profilo

Prima di iniziare il processo di trasferimento del profilo Netflix, è necessario che il titolare dell’account attivi la funzione di trasferimento dei profili. Ecco come fare:

Accedere all’account Netflix tramite un browser web.

Andare alla pagina dell’account.

Nella sezione “Profili e controlli parentali”, selezionare il profilo che si desidera trasferire.

Fare clic sul collegamento “Trasferisci” nella sezione “Trasferimento profilo”.

Una volta completati questi passaggi, i trasferimenti dei profili saranno attivati nell’account.

Parte 2: Iniziare il processo di trasferimento del profilo

Dopo aver attivato i trasferimenti dei profili, è possibile iniziare il processo di trasferimento del profilo su un nuovo account. Ecco come fare:

Accedere all’account Netflix che si vuole abbandonare tramite un browser web.

Nella sezione “Profili e controlli parentali”, selezionare il profilo che desideri trasferire.

Fare clic sul collegamento “Trasferisci” nella sezione “Trasferimento profilo”.

Inserire l’indirizzo email e la password che si desidera utilizzare per il nuovo account.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione del nuovo account.

Una volta completato il processo di trasferimento, il nuovo account sarà pronto per l’uso.

Parte 3: Metodi di pagamento per il nuovo account

È importante notare che, quando si crea un nuovo account utilizzando il trasferimento del profilo, non è possibile utilizzare la fatturazione di terze parti o un pacchetto partner come metodo di pagamento.

È necessario utilizzare un metodo di pagamento non partner, come una carta di credito.

La nuova politica di Netflix: tassare i profili condivisi

Recentemente, Netflix ha introdotto una nuova politica che prevede la tassazione di ogni profilo condiviso individualmente. Questo cambiamento mira a scoraggiare la condivisione di account tra persone che non vivono nella stessa casa e a garantire che ogni utente paghi un importo equo per il servizio.

Il trasferimento del profilo Netflix su un nuovo account può essere utile per adeguarsi a questa nuova politica e garantire di non perdere i dati connessi all’account.

In conclusione

Trasferire il profilo Netflix su un nuovo account è un processo semplice e veloce e consente di mantenere le preferenze e le informazioni sulle visioni mentre ci si adegua alle nuove politiche di tassazione di Netflix.

Seguendo questo tutorial passo dopo passo, potrete trasferire il profilo in modo rapido e senza problemi.