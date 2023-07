C’è chi prospera su TikTok, chi sui social network. Io continuo a preferire il classico sito web per diverse ragioni. Per esempio un blog resta nel tempo, è indicizzabile e i contenuti possono essere sempre letti e condivisi.

I contenuti social hanno una vita media molto basso. Di solito vivono per pochi giorni, anche se diventano virali, poi vengono sostituiti da altri contenuti.

Quindi potreste decidere, come ho fatto io, di aprire un sito web. Il primo passo dell’analisi è informarsi su quale servizio hosting scegliere. A tal proposito oggi vi parlo di OVHcloud.

Identificare le esigenze del sito

Per ogni azienda di servizio di hosting ci sono spesso diversi prodotti in catalogo. Configurazioni diverse, prezzi diversi. Ormai ogni azienda, come OVHcloud, ha soluzioni tagliate su misura per le diverse esigenze.

Vediamo quindi quali sono queste differenze. Indicazioni che potrebbero aiutarvi a decidere cosa si avvicina di più al vostro caso.

Hosting Condiviso o Shared Hosting

L’hosting condiviso è una scelta popolare per i principianti o le piccole imprese con budget limitati. In questa configurazione, più siti web sono ospitati su un unico server, condividendo risorse come la potenza della CPU e la memoria.

L’hosting condiviso è conveniente, facile da configurare e richiede una conoscenza tecnica minima. Tuttavia, l’hosting condiviso può avere limitazioni in termini di prestazioni e opzioni di personalizzazione a causa delle risorse condivise.

Hosting PHP

L’hosting PHP è un’ottima scelta per i siti web che utilizzano PHP, un popolare linguaggio di scripting, per il loro backend. Questo tipo di hosting supporta tutte le versioni di PHP e offre funzionalità che possono aiutare a ottimizzare le prestazioni dei siti web basati su PHP.

Ad esempio, l’Offerta Professionale di OVHcloud non solo fornisce un robusto hosting per il sito web, ma consente anche di modificare la versione PHP del piano di hosting web per garantire la compatibilità con il proprio sito web.

Questa flessibilità è particolarmente utile per gli sviluppatori, in quanto consente loro di scegliere la versione PHP più adatta alle esigenze del loro progetto.

Hosting Server Dedicato

Se il sito web sperimenta alti volumi di traffico o ha requisiti specifici che richiedono molte risorse, l’hosting del server dedicato potrebbe essere la scelta migliore. Con l’hosting dedicato, si ha un intero server dedicato esclusivamente al sito web.

Questa opzione offre il massimo controllo, opzioni di personalizzazione e prestazioni superiori. Tuttavia, l’hosting del server dedicato è l’opzione più costosa e richiede competenze tecniche avanzate per una gestione efficace.

Hosting Cloud

L’hosting cloud sta guadagnando popolarità grazie alla sua scalabilità e affidabilità. In questa configurazione, il sito web è ospitato su una rete di server interconnessi, che garantiscono che le risorse siano immediatamente disponibili e facilmente scalabili in base alla domanda.

L’hosting cloud offre un’elevata disponibilità, velocità di caricamento più veloci e la capacità di gestire efficacemente picchi improvvisi di traffico. È adatto per siti web di tutte le dimensioni e può essere conveniente poiché si paga solo per le risorse utilizzate.

Hosting WordPress Gestito

Se l’idea è quello di creare un sito web WordPress, l’hosting WordPress gestito può essere un’eccellente scelta. Questo tipo di hosting è specificamente ottimizzato per WordPress e offre migliori prestazioni, sicurezza e aggiornamenti automatici.

I provider di hosting WordPress gestito offrono spesso funzionalità aggiuntive come temi e plugin preinstallati, backup del sito web e ambienti di staging. Questa opzione è ideale per individui o aziende che vogliono concentrarsi sulla creazione di contenuti e lasciare gli aspetti tecnici dell’hosting agli esperti.

OVHcloud: Un Nuovo Livello di Hosting

L’offerta professionale di OVHcloud è abbastanza ampio per le imprese che cercano di stabilire una forte presenza online. I clienti possono scegliere tra più di 800 estensioni di nome di dominio disponibili, garantendo un’identità online unica e riconoscibile.

Il pacchetto include anche un modulo CMS facile da usare per la gestione dei contenuti web, migliorando l’esperienza dell’utente. Questa offerta è fornita da OVHcloud, su cui si affidano più di 1,5 milioni di sviluppatori in tutto il mondo.