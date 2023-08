FTPManager Pro: La Migliore App per Gestire Accessi FTP da iPhone e iPad

FTPManager Pro

FTP o Protocollo di Trasferimento File, è uno strumento essenziale per chiunque gestisca un sito web, in particolare se utilizza WordPress.

Spesso lo utilizzo per andare a modificare file nel backend del sito. Per esempio per cancellare file di log, verificare che non si siano tracce di plugin cancellati o modificare file core di WordPress aggiungendo regole e parametri.

Dal Mac utilizzo Transfer che lavora molto bene dalla notte dei tempi. Da iPhone e iPad in passato avevo delle scelte ma poi sono state deprecate. Di recente ho scoperto FTPManager Pro che per appena 2,99 € offre un’app che fa esattamente ciò che mi serve.

Cos’è FTP?

FTP è un protocollo standard di Internet utilizzato per trasferire file tra due host su una rete. È particolarmente utile per la gestione dei file sul backend del tuo sito web o blog WordPress.

Nota: FTP è diverso dal trasferimento di file tramite HTTP, il protocollo utilizzato per caricare e scaricare file da un sito web. FTP è più veloce e più efficiente quando si tratta di trasferire grandi quantità di dati.

Perché FTP è Utile?

FTP è utile per una serie di motivi:

Gestione dei file : FTP vi permette di caricare, scaricare, rinominare e cancellare file sul tuo sito web.

: FTP vi permette di caricare, scaricare, rinominare e cancellare file sul tuo sito web. Backup : si può usare per fare il backup dei file sul server.

: si può usare per fare il backup dei file sul server. Aggiornamenti: FTP è utile anche per effettuare l’aggiornamento del sito WordPress e dei suoi plugin.

Cos’è FTPManager Pro?

FTPManager Pro è un’app per iPhone e iPad che permette di accedere e gestire i file su server FTP. Con essa, si può accedere direttamente e gestire i file remoti, modificare i file di testo, trasferire file tra iPhone/iPad e server FTP, e molto altro ancora.

L’app offre una serie di funzionalità che la rendono un’app indispensabile per chiunque utilizzi FTP. Ecco alcune delle sue principali caratteristiche:

Accesso ai Server : FTPManager Pro supporta l’accesso a server FTP, FTPS (FTP over TLS) e SFTP (SSH). Inoltre, può accedere a Dropbox, rendendo la gestione dei tuoi file ancora più semplice.

: FTPManager Pro supporta l’accesso a server FTP, FTPS (FTP over TLS) e SFTP (SSH). Inoltre, può accedere a Dropbox, rendendo la gestione dei tuoi file ancora più semplice. Gestione dei File : è possibile copiare, spostare, rinominare e cancellare file. Si possono anche modificare i file di testo direttamente nell’app.

: è possibile copiare, spostare, rinominare e cancellare file. Si possono anche modificare i file di testo direttamente nell’app. Streaming di Video e Musica : permette di fare streaming di video e musica dal server FTP all’iPhone o iPad.

: permette di fare streaming di video e musica dal server FTP all’iPhone o iPad. Trasferimento di File : FTPManager Pro supporta il trasferimento di file tra il dispositivo iOS e il server FTP. Si può anche copiare file tra server, storage cloud, iPhone e iPad.

: FTPManager Pro supporta il trasferimento di file tra il dispositivo iOS e il server FTP. Si può anche copiare file tra server, storage cloud, iPhone e iPad. Editor di Codice : l’app integra un editor di codice con evidenziazione della sintassi per HTML, PHP, JavaScript, CSS e altri. Dispone anche di una funzione di ricerca di testo completo.

: l’app integra un editor di codice con evidenziazione della sintassi per HTML, PHP, JavaScript, CSS e altri. Dispone anche di una funzione di ricerca di testo completo. Visualizzazione dei Documenti : l’app supporta la visualizzazione di una vasta gamma di formati di file, tra cui testo (TXT, PHP, HTML, JS, CSS, ecc.), documenti (PDF, WORD, EXCEL, PPT, PAGES, NUMBERS, KEYNOTE, EPUB), foto (JPG, PNG, GIF, CR2, NEF, ARW, DNG, ecc.), musica (MP3, AAC, AIFF, WAV, FLAC, APE, ecc.) e video (MOV, MP4).

: l’app supporta la visualizzazione di una vasta gamma di formati di file, tra cui testo (TXT, PHP, HTML, JS, CSS, ecc.), documenti (PDF, WORD, EXCEL, PPT, PAGES, NUMBERS, KEYNOTE, EPUB), foto (JPG, PNG, GIF, CR2, NEF, ARW, DNG, ecc.), musica (MP3, AAC, AIFF, WAV, FLAC, APE, ecc.) e video (MOV, MP4). Temi Scuro e Chiaro: supporta sia il tema scuro che quello chiaro, per una migliore visualizzazione in diverse condizioni di luce.

In conclusione

FTPManager Pro si rivela essere un’ottima soluzione per gestire accessi FTP da dispositivi iPhone e iPad. La sua versatilità, combinata con una serie di funzionalità utili come l’accesso a diversi tipi di server, la gestione dei file, lo streaming multimediale e l’editor di codice, lo rende uno strumento indispensabile per chi gestisce siti web o blog.

Sia professionisti che principianti possono trarre vantaggio dall’efficienza e dalla semplicità offerte da questa app. L’interfaccia intuitiva e le opzioni di personalizzazione, come il tema scuro e chiaro, aggiungono ulteriori punti a favore.

In un mondo sempre più mobile, FTPManager Pro si distingue per la sua capacità di fornire un accesso pratico e affidabile ai server FTP, consentendo agli utenti di gestire i propri file in modo semplice e sicuro direttamente dai loro dispositivi iOS.

L’app pesa 63,5 MB e si scarica per 2,99 € dall’App Store. Lo stesso sviluppatore ha realizzato un più “moderno” Owlfiles ma richiede un abbonamento mensile o annuale. Per 2,99 € conviene prendere FTPManager Pro.

FTPManager Pro: La Migliore App per Gestire Accessi FTP da iPhone e iPad FTPManager Pro è un'app per iPhone e iPad che permette di accedere e gestire i file su server FTP in modo efficace. Con diverse funzionalità tra cui l'accesso a diversi tipi di server, la gestione dei file, lo streaming multimediale e l'editor di codice, l'app si dimostra essenziale per chi gestisce siti web o blog. Prezzo: 2.99 Valuta del prezzo: EUR Sistema operativo: iOS, iPadOS Categoria di applicazione: Utility Valutazione dell'editor

4.2 Pros Interfaccia intuitiva

Supporto per vari tipi di server

Funzionalità di gestione file avanzate

Editor di codice integrato

Streaming multimediale da server FTP Cons Potrebbe richiedere una breve curva di apprendimento per utenti meno esperti