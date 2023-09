Yuka: l'app che trasforma la tua spesa in salute!

L’app Yuka

Vi è mai capitato di andare al supermercato ed essere indecisi quale cibo acquistare? A volte a me capita per i prodotti della prima colazione. Tutte le confezioni invitano all’acquisto, tra finte merendine proteiche e barrette light. Ma quali sono realmente sani?

Un aiuto arriva dall’app Yuka. Questa applicazione analizza i prodotti alimentari e i cosmetici, fornendo all’utente informazioni dettagliate sulla loro qualità nutrizionale e suggerendo alternative più sane quando necessario.

Cos’è Yuka?

Yuka è un’applicazione gratuita disponibile su App Store che vi permette di fare acquisti più consapevoli quando si tratta di cibo e cosmetici. L’app analizza i prodotti scansionando il loro codice a barre e fornisce un punteggio sulla base della loro composizione nutrizionale e degli ingredienti utilizzati.

Inoltre, se il prodotto scansionato non è di alta qualità, Yuka suggerisce alternative più sane.

Come funziona Yuka?

Utilizzare quest’app è molto semplice. Dopo averla scaricata tutto quello che bisogna fare è scansionare il codice a barre del prodotto che si intende acquistare. L’app vi fornirà quindi un punteggio da 1 a 100 basato sulla composizione del prodotto, con un semaforo che va dal verde (eccellente) al rosso (scarsa).

L’analisi offre anche l’elenco di informazioni nutrizionali. Questo include informazioni sulle calorie, gli zuccheri, il sale, la quantità di grassi saturi, le proteine e le fibre.

Se il prodotto scansionato ha un impatto negativo sulla salute, Yuka suggerisce alternative simili ma più salutari. Questa funzione è particolarmente utile per coloro che desiderano migliorare la loro dieta ma non sanno da dove cominciare.

L’app offre anche una funzione di cronologia che mostra tutti i prodotti scansionati in passato.

Il progetto Yuka

L’app è nato come progetto indipendente. Questo è importante per non avere nessuna interferenza da parte delle industrie alimentari, che potrebbero spingere per rendere i giudizi sui loro prodotti meno severi.

La società spiega che le caratteristiche nutrizionali influiscono per il 60% del punteggio, mentre la presenza di additivi del 30% e la componente biologica del 10%.

L’app ha al suo interno 2 milioni di prodotti alimentari censiti e 1 milione di cosmetici.

Yuka su App Store

Yuka è disponibile per il download gratuito su App Store. L’app ha ricevuto recensioni positive dagli utenti, con una valutazione media di 4,8 su 5 stelle. Gli utenti hanno elogiato Yuka per la sua facilità di utilizzo e per la quantità di informazioni dettagliate che fornisce.

L’utilizzo è gratuito, ma esiste anche una versione Premium che costa 14,99 € all’anno e consente di avere un responso veloce della presenza di particolari allergeni, come noci o glutine.

L’app pesa 197,8 MB.

In conclusione

Allora, cosa abbiamo imparato su Yuka, l’app che promette di rendere i nostri acquisti più sani? Innanzitutto, è un’app gratuita che potrebbe diventare il vostro nuovo migliore amico al supermercato.

Con una semplice scansione del codice a barre, avrete accesso a un tesoro di informazioni nutrizionali e suggerimenti per alternative più sane. Non è solo un gioco da ragazzi, ma è anche un modo per prendere decisioni più informate e consapevoli.

La forza di Yuka sta nella sua indipendenza. Non essendo legata a nessuna industria alimentare, l’app fornisce giudizi imparziali basati su una formula che tiene conto delle caratteristiche nutrizionali, degli additivi e della componente biologica. Con 2 milioni di prodotti alimentari e 1 milione di cosmetici nel suo database, le possibilità sono praticamente infinite.

Ma non è tutto rose e fiori. La versione gratuita è eccellente, ma se avete esigenze specifiche come allergie, dovrete sborsare 14,99 € all’anno per la versione Premium. Tuttavia, considerando i benefici a lungo termine per la vostra salute, potrebbe essere un investimento che vale la pena fare.

In conclusione, Yuka è un’app che tutti dovrebbero avere sul proprio smartphone. È come avere un dietologo e un dermatologo tascabili che vi aiutano a navigare attraverso le acque spesso torbide del marketing alimentare e cosmetico. E voi, siete pronti a fare il grande salto verso una vita più sana?

4.2 Pro acilità d'Uso: L'app è intuitiva e facile da utilizzare. Una semplice scansione del codice a barre è tutto ciò che serve per ottenere informazioni dettagliate.

Indipendenza: Yuka è un progetto indipendente, il che significa che non è influenzato da industrie alimentari o cosmetiche. Questo garantisce recensioni e valutazioni imparziali.

Database Esteso: Con 2 milioni di prodotti alimentari e 1 milione di cosmetici, le possibilità di trovare ciò che stai cercando sono alte.

Suggerimenti per Alternative Sane: Se il prodotto scansionato non è salutare, l'app suggerisce alternative più sane, aiutando gli utenti a fare scelte migliori. Contro Versione Premium a Pagamento: Per funzionalità avanzate come il rilevamento di allergeni specifici, è necessario acquistare la versione Premium a 14,99 € all'anno.

Peso dell'App: Con una dimensione di 197,8 MB, l'app può essere un po' pesante per dispositivi con spazio di archiviazione limitato.

Limiti Geografici: L'app potrebbe non avere un database completo per prodotti specifici di certi paesi o regioni.