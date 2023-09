Beelinguapp

Benvenuti in un mondo dove l’apprendimento delle lingue non è più un compito arduo ma un’avventura affascinante. Parliamo di Beelinguapp, un’app di apprendimento della lingua moderna concepita per trasformare il modo in cui si acquisiscono nuove lingue.

Forse vi starete chiedendo, ‘un’altra app per imparare le lingue?’. Il fatto è che quest’app offre un sistema tutto suo basato sulla lettura delle fiabe nella lingua scelta. Ne ha ben 14 in catalogo.

Cos’è Beelinguapp

Beelinguapp è un’applicazione di apprendimento delle lingue disponibile su App Store che sfrutta un approccio interessante: permette di imparare una nuova lingua leggendo storie. Questa app offre una vasta gamma di racconti, articoli di notizie e canzoni in 14 lingue diverse.

L’approccio di Beelinguapp all’apprendimento delle lingue è unico. Questa app sfrutta la neuroscienza dell’acquisizione del linguaggio per facilitare la comprensione e lo sviluppo della padronanza linguistica. Utilizzando il metodo dei testi paralleli, Beelinguapp sblocca la capacità naturale del cervello di apprendere le lingue nel contesto.

La sua libreria offre storie e articoli di notizie per apprendenti di tutti i livelli sotto forma di audiolibri. Grazie alla metodologia dei testi paralleli, gli utenti possono sfidare se stessi leggendo storie più avanzate.

Molte delle storie di Beelinguapp sono narrate da madrelingua per aiutare a immergersi completamente nella lingua target. Gli utenti possono mettono alla prova le loro conoscenze con quiz alla fine delle storie.

In questo modo è possibile imparare nuove parole con ogni storia. Le parole che non si conoscono si possono collezionare e creare una sorta di vocabolario di parole che non si conoscevano, per sfogliarle sotto forma di flash card.

Cosa si può trovare nell’app

Beelinguapp conta una community formata da più di 4 milioni di persone. La biblioteca di audiolibri ha qualcosa per tutti, dal principiante più precoce al poliglotta più avanzato. Si possono trovare classici come Biancaneve e Sherlock Holmes, guide culturali alle città globali, articoli di notizie quotidiane e libri per bambini con frasi semplificate e illustrazioni. Tutto tradotto e narrato in 14 lingue.

Perché Beelinguapp?

Storie coinvolgenti

Si può imparare leggendo il genere preferito di storia. La libreria include scienza e tecnologia, storia, cultura, mistero, avventura e altro ancora. Le storie sono scritte con suggerimenti per aiutarvi a comprendere la frase, anche se non si comprende ogni parola.

Metodo basato sulla scienza

L’utilizzo della propria lingua madre mentre si legge un testo in una lingua straniera, è un po’ come le rotelle della bici prima di imparare ad andarci in autonomia.

Per evitare ansia e frustrazione si può dare un’occhiata alla traduzione nativa se se ne ha bisogno.

Strumenti di apprendimento

Mettete alla prova le conoscenze con quiz di comprensione, flashcard e altro ancora. Misurate i progressi man mano che padroneggiate parole più avanzate e leggi storie più impegnative.

Beelinguapp nell’App Store

L’app ha 218 feedback nell’App Store con una media di 4.6 stelline su 5. Pesa 89 MB e si scarica per iPhone e iPad.

L’abbonamento costerebbe di base 50,90 € l’anno, ma se andate in questa pagina troverete una promozione per avere l’abbonamento a vita per 39,99 $.

In conclusione

Questa app non è solo un altro strumento di apprendimento linguistico; è un ecosistema che unisce neuroscienza, tecnologia e la magia delle storie. Con 14 lingue in catalogo, offre un’ampia gamma di opzioni, dal principiante al poliglotta.

Il suo approccio basato sulla lettura di fiabe e storie è unico e scientificamente fondato. Utilizza il metodo dei testi paralleli, che sfrutta la capacità naturale del nostro cervello di apprendere nel contesto. È come avere le rotelle sulla bici mentre si impara a pedalare in una nuova lingua.

E non dimentichiamo la community. Con oltre 4 milioni di utenti, avete sempre qualcuno con cui condividere le vostre avventure linguistiche. La libreria di audiolibri è un tesoro di risorse, che spazia dai classici come “Biancaneve” a guide culturali e notizie quotidiane.

Il prezzo? Beh, con una promozione che offre un abbonamento a vita per soli 39,99 $, direi che è un affare da non perdere. Quindi, se siete stanchi dei metodi tradizionali e cercate un modo più coinvolgente e scientifico per imparare una nuova lingua, Beelinguapp potrebbe essere la vostra prossima fermata.