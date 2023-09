iOS 17

Presentati a giugno nel corso della WWDC, ora i nuovi sistemi operativi per iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV e Mac sono pronti per il download.

Potete aggiornare direttamente dal vostro dispositivo. Ecco le novità.

Telefono

Live Voicemail : Trascrizione in tempo reale delle caselle vocali.

: Trascrizione in tempo reale delle caselle vocali. Contact Posters : Personalizzazione del proprio profilo durante le chiamate.

: Personalizzazione del proprio profilo durante le chiamate. Controlli in chiamata aggiornati: Spostati nella parte inferiore dello schermo.

Messaggi

Stickers : Nuova esperienza per tutti i tuoi adesivi.

: Nuova esperienza per tutti i tuoi adesivi. Filtri di ricerca : Ricerca più precisa nei messaggi.

: Ricerca più precisa nei messaggi. Miglioramenti nei messaggi audio: Pausa e riproduzione, trascrizione disponibile.

FaceTime

Lascia un messaggio : Se la persona non risponde, puoi lasciare un messaggio audio o video.

: Se la persona non risponde, puoi lasciare un messaggio audio o video. Reazioni e gesti: Aggiungi effetti come palloncini, fuochi d’artificio direttamente nella tua videocamera.

StandBy

Orologi : Scegli tra cinque stili di orologio.

: Scegli tra cinque stili di orologio. Foto : Scorre automaticamente le tue migliori foto.

: Scorre automaticamente le tue migliori foto. Widget: Informazioni a colpo d’occhio.

Widget

Widget interattivi: Agisci direttamente da un widget sulla tua schermata Home.

AirDrop

NameDrop: Scambia informazioni di contatto portando il tuo iPhone vicino a un altro iPhone o Apple Watch.

Journal

Suggerimenti per la scrittura: Il tuo iPhone può creare suggerimenti personalizzati di momenti da ricordare.

Tastiera

Testo predittivo in linea: Ottieni previsioni di singole e multi-parole direttamente nel campo di testo.

Safari e Password

Profili: Mantieni separate le tue attività di navigazione per argomenti come lavoro e personale.

Musica

Crossfade tra canzoni: Riproduzione continua e fluida in Apple Music.

AirPlay

Lista di dispositivi intelligenti: Trova facilmente la TV o l’altoparlante che desideri.

Compatibilità

Il nuovo sistema operativo è compatibile dagli iPhone 9 e seguenti, tagliando fuori di fatto gli iPhone 8 e iPhone X.

Schermata di Blocco

Widget : Posizionabili sulla schermata di blocco.

: Posizionabili sulla schermata di blocco. Galleria di Sfondi : Personalizzabili con stili e dati.

: Personalizzabili con stili e dati. Foto Suggerite : iPadOS suggerisce foto dalla tua libreria.

: iPadOS suggerisce foto dalla tua libreria. Effetto di Movimento per Live Photo: Rende la schermata di blocco più dinamica.

Widget e Messaggi

Widget Interattivi : Agisci direttamente dai widget.

: Agisci direttamente dai widget. Stickers : Un’unica home per tutti i tuoi adesivi.

: Un’unica home per tutti i tuoi adesivi. Live Activities: Mantieniti aggiornato su eventi in tempo reale.

FaceTime

Lascia un messaggio : Se la persona non risponde, puoi lasciare un messaggio audio o video.

: Se la persona non risponde, puoi lasciare un messaggio audio o video. Reazioni e gesti: Aggiungi effetti come palloncini, fuochi d’artificio direttamente nella tua videocamera.

Salute

App Salute su iPad : Ottimizzata per il display più grande.

: Ottimizzata per il display più grande. Condivisione dei dati sanitari: Condividi dati con i tuoi cari o con il tuo medico.

PDF e Note

Rilevamento intelligente dei moduli : Identifica automaticamente i documenti compilabili.

: Identifica automaticamente i documenti compilabili. Note collegate: Crea collegamenti tra diverse note.

Safari

Profili : Separa la navigazione per argomenti come lavoro e personale.

: Separa la navigazione per argomenti come lavoro e personale. Protezione avanzata da tracciamento: Maggiore sicurezza in modalità di navigazione privata.

Siri

Richieste consecutive: Puoi fare richieste a Siri una dopo l’altra senza doverlo riattivare.

AirPlay

Lista di dispositivi intelligenti: Trova facilmente la TV o l’altoparlante che desideri.

Compatibilità

iPad di sesta generazione e successivi

iPad mini di quinta generazione e successivi

iPad Air di terza generazione e successivi

iPad Pro da 12,9 pollici di seconda generazione e successivi

iPad Pro da 10,5 pollici

iPad Pro da 11 pollici di prima generazione e successivi.

macOS Sonoma [disponibile dal 26 settembre]

Schermata e Widget

Screen Saver : Video in slow-motion di luoghi in tutto il mondo.

: Video in slow-motion di luoghi in tutto il mondo. Nuova esperienza di login : Mostra avatar per account multipli.

: Mostra avatar per account multipli. Widget interattivi: Agisci direttamente dai widget sul tuo desktop.

Videoconferenza

Presenter Overlay : Posizionati sopra la tua presentazione durante una videochiamata.

: Posizionati sopra la tua presentazione durante una videochiamata. Reazioni e gesti : Aggiungi effetti come palloncini o fuochi d’artificio alla tua videocamera.

: Aggiungi effetti come palloncini o fuochi d’artificio alla tua videocamera. Condivisione dello schermo migliorata: Condividi più app o finestre contemporaneamente.

Safari

Profili : Separa la navigazione per argomenti come lavoro e personale.

: Separa la navigazione per argomenti come lavoro e personale. Protezione avanzata da tracciamento: Maggiore sicurezza in modalità di navigazione privata.

Messaggi

Stickers : Reagisci ai messaggi con Live Sticker, Memoji o Animoji.

: Reagisci ai messaggi con Live Sticker, Memoji o Animoji. Filtri di ricerca: Cerca con maggiore precisione nei messaggi.

PDF e Note

Rilevamento intelligente dei moduli : Identifica automaticamente i documenti compilabili.

: Identifica automaticamente i documenti compilabili. Note collegate: Crea collegamenti tra diverse note.

Tastiera

Testo predittivo in linea: Ottieni previsioni di parole direttamente nel campo di testo.

Privacy e Sicurezza

Modalità Lockdown: Riduce ulteriormente la superficie di attacco per una maggiore sicurezza.

Accessibilità

Personal Voice: Crea una voce che suona come la tua per l’uso con Live Speech.

AirPods

Adaptive Audio: Regola automaticamente il livello di controllo del rumore in base all’ambiente.

Altro

Multi-timer : Esegui più timer su Mac contemporaneamente.

: Esegui più timer su Mac contemporaneamente. Pronomi nei contatti: Aggiungi i pronomi alle schede dei contatti.

La compatibilità con il nuovo sistema operativo è prevista per:

iMac dal 2019

iMac Pro dal 2017

MacBook Air dal 2018

MacBook Pro dal 2018

Mac Pro dal 2019

Mac Studio dal 2022

Mac mini dal 2018

In conclusione

Ecco, siamo arrivati al termine di questo viaggio tecnologico attraverso le nuove frontiere dei sistemi operativi Apple. iOS 17, iPadOS 17, e macOS Sonoma. Dal Live Voicemail che trascrive le caselle vocali in tempo reale, ai Widget interattivi che rendono la schermata Home o il desktop un centro di controllo personale, Apple ha pensato a tutto.

Ma non è solo una questione di funzionalità; è anche una questione di inclusività e sicurezza. Con funzioni come la “Modalità Lockdown” e la “Protezione avanzata da tracciamento”, Apple dimostra ancora una volta la sua dedizione alla privacy degli utenti. E con l’aggiunta di nuove opzioni di accessibilità, come “Personal Voice”, l’ecosistema Apple diventa più inclusivo che mai.

Se avete un dispositivo compatibile, l’aggiornamento è un must.