Il doppio pizzico negli Apple Watch serie 9

L’Apple Watch Serie 9 è stato presentato al mondo come un prodotto innovativo, promettendo nuove funzionalità e miglioramenti significativi rispetto ai suoi predecessori. Ma una delle caratteristiche più enfatizzate, il gesto del ‘doppio pizzico’, è veramente una novità?

La presentazione del ‘doppio pizzico’

Durante l’evento di presentazione dell’Apple Watch Serie 9, Apple ha dedicato molto tempo a spiegare il funzionamento del ‘doppio pizzico’. Questo gesto, eseguito con indice e pollice della mano che indossa l’orologio, permette di controllare l’orologio senza dover toccare lo schermo. Ad esempio, può essere usato per rispondere a una chiamata, fermare un timer o cambiare brano musicale.

Nonostante l’entusiasmo di Apple, il ‘doppio pizzico’ non è una vera novità. Questa funzionalità è già presente negli Apple Watch a partire dal 2021, con il lancio del sistema operativo watchOS 8. Quindi, se possedete un Apple Watch Serie 4 o successivo, potreste già essere in grado di utilizzare il ‘doppio pizzico’.

Come attivare il ‘doppio pizzico’ su watchOS

Per attivare il ‘doppio pizzico’ sull’Apple Watch, bisogna seguire questi passaggi:

Aprite l’app Impostazioni sull’Apple Watch. Scorrete verso il basso e selezionate ‘Accessibilità’. Scorrete verso il basso fino a Capacità motoria > Azioni rapide e selezionate sì.

Se vedete in cima a quel menu, dove avete selezionato sì, appare una scritta in azzurro: “Fai una prova…”.

In quella sezione vedrete proprio l’animazione del doppio pizzico e l’invito a provare la gesture. Se fate il doppio pizzico correttamente dovreste vedere apparire sullo schermo un messaggio che dice: “Doppio pizzico riconosciuto”.

Il ‘doppio pizzico’ può essere utilizzato per una serie di funzioni su Apple Watch. Ad esempio, può essere utilizzato per:

Rispondere o terminare una chiamata.

Fermare o avviare un timer.

Riprodurre o mettere in pausa un brano musicale.

Nell’Apple Watch serie 9 questo doppio pizzico viene ampliato. Permette anche di accedere alla sezione widget o altro. In realtà qualcosa possiamo fare anche su questo punto.

Seguite questi passaggi:

Impostazioni > Accessibilità Capacità motoria > AssistiveTouch e attivate Input > Gesti > Personalizza gesti > Doppio pizzico Qui scegliete quale funzione attivare, tipo Mostra widget. Andate in fondo e in Gesto di attivazione scegliete doppio pizzico.

Ora effettuando un doppio pizzico si attiverà la funzione scelta.

Il ‘doppio pizzico’ e il chip S9

Durante la presentazione dell’Apple Watch Serie 9, Apple ha sottolineato che il ‘doppio pizzico’ è permesso dal nuovo chip S9. Questo chip, secondo Apple, offre il doppio della potenza di calcolo del suo predecessore, il chip S8, e include un Neural Engine quad-core due volte più potente.

Tuttavia, come abbiamo visto, il ‘doppio pizzico’ è una funzionalità che esiste già da tempo sugli Apple Watch. Quindi, sembra che Apple stia cercando di creare una sensazione di novità intorno a una funzionalità che in realtà non è nuova.

Una necessità dovuta dall’assenza di vere novità quest’anno. Una semplice mossa di marketing.

In conclusione

Apple ha sempre avuto il dono di incantare il pubblico con il suo storytelling, e il ‘doppio pizzico’ non fa eccezione. Ma se scaviamo un po’ più a fondo, scopriamo che questa funzionalità non è esattamente una novità. È stata introdotta già nel 2021 con watchOS 8 e funziona su modelli precedenti come la Serie 4. Quindi, se già possedete un Apple Watch, potreste aver già sperimentato questa funzione.

Ma non gettiamo il bambino con l’acqua sporca. Il nuovo chip S9 potrebbe effettivamente migliorare l’esperienza del ‘doppio pizzico’, rendendola più fluida e reattiva. Tuttavia, è giusto chiedersi se questa “novità” giustifica l’acquisto di un nuovo dispositivo, soprattutto se già si possiede un modello più vecchio ma compatibile.

In conclusione, il ‘doppio pizzico’ è un esempio perfetto di come Apple riesca a creare un’aura di innovazione anche quando l’innovazione è, in realtà, marginale. È un’abile mossa di marketing? Assolutamente. È un motivo per correre a comprare il nuovo Apple Watch Serie 9? Beh, quella è una decisione che solo voi potete prendere.