L’iPhone 15 Pro è l’ultimo gioiello tecnologico del colosso Apple. Questo dispositivo, insieme al modello 15 Pro Max, ha introdotto un cambiamento significativo rispetto ai suoi predecessori: l’utilizzo del titanio.

Questi è di grado V, nello specifico è conosciuto come Ti-6Al-4V. Significa che il titanio ha una lega al 6% di alluminio e al 4% di vanadium. Oltre a dare maggiore solidità tra le mani, il titanio alleggerisce il peso dei dispositivi. Ma è una leggerezza che si percepisce? La risposta è sì, ma dietro non c’è solo l’uso del titanio.

L’iPhone 15 Pro e il suo design rivoluzionario

L’iPhone 15 Pro ha segnato un cambiamento significativo nel design dei dispositivi Apple. La decisione di sostituire l’acciaio inossidabile con il titanio ha reso questo modello più leggero rispetto ai suoi predecessori.

Questo cambiamento, tuttavia, ha suscitato molte domande. A fronte di una riduzione di peso relativamente modesta, perché l’iPhone 15 Pro sembra così leggero?

Il titanio, una scelta strategica

L’uso del titanio nell’iPhone 15 Pro non è stato casuale. Conosciuto come Grado 5 o Ti-6Al-4V, questo legame di titanio è comunemente utilizzato in numerose applicazioni aerospaziali e anche in impianti medici. Questo significa che il contatto con la pelle non rappresenta un problema.

La società ha sviluppato un processo unico per fondere il titanio con l’alluminio, creando una struttura estremamente resistente. Questo processo termo-meccanico permette di unire i due metalli senza che essi si sciolgano, dando vita a un processo di saldatura solida.

Di quanto cala il peso?

Se volessimo limitarci ai dati da scheda vediamo che:

iPhone 15 Pro : 187 gr vs i 206 gr del 14 Pro

: 187 gr vs i 206 gr del 14 Pro iPhone 15 Pro Max: 221 gr vs i 240 gr del 14 Pro Max.

Questo significo che entrambi sono più leggeri di 19 grammi, cioè del 9% circa. Ma avere il 9% in meno consente di avvertire più leggerezza tra le mani?

La risposta è sì e c’entra la fisica. Un fattore cruciale che contribuisce alla sensazione di leggerezza è la riduzione della massa angolare o momento di inerzia.

Cosa è la massa angolare?

La massa angolare si riferisce alla quantità di energia necessaria per ruotare un oggetto attorno a uno dei suoi tre assi. In parole povere, più il peso di un oggetto è concentrato al centro, meno forza è necessaria per ruotarlo. Al contrario, più il peso si trova ai bordi dell’oggetto, maggiore sarà la forza necessaria per ruotarlo.

Nell’iPhone 15 Pro, la cornice rappresenta i bordi del dispositivo. Pertanto, la maggior parte del peso si trova al centro. Riducendo il peso della cornice, Apple ha ridotto la coppia necessaria per ruotare il dispositivo, contribuendo così alla sensazione di leggerezza.

Tutto questo è dimostrato scientificamente. In un post firmato Dr Drang, si dimostra matematicamente come avere meno peso sulla cornice riduca la quantità di energia necessaria per alzare l’iPhone su una superficie e ruotarlo nella mano. Viene ridotto il momento di inerzia.

Vi risparmio le formule matematiche che sono nel sito del Dr Drang, ma alla fine della fiera, considerando le dimensioni degli iPhone 15 Pro e degli iPhone 14 Pro, del loro peso sulla cornice, si evince che:

iPhone 15 Pro ha un momento di inerzia di 339,035 g per mm quadrato.

ha un momento di inerzia di 339,035 g per mm quadrato. iPhone 14 Pro ha un momento di inerzia di 395,964 g per mm quadrato.

Questi calcoli mostrano che la riduzione della massa angolare è del 14-15%, una cifra significativamente maggiore rispetto alla riduzione del peso reale del dispositivo. Quindi la sensazione di leggerezza tra le mani è avvertibile.

In conclusione

Non è solo una questione di titanio, ma di un’ingegneria sofisticata che gioca con la fisica stessa. Sì, il titanio è un protagonista, ma la riduzione della massa angolare è il coprotagonista silenzioso che merita un applauso. Apple non si è limitata a sostituire un metallo con un altro.

Il titanio, con la sua lega al 6% di alluminio e al 4% di vanadio, è già un materiale da supereroe. Ma quando si unisce alla riduzione della massa angolare, diventa un’esperienza sensoriale. Non stiamo parlando solo di 19 grammi in meno; stiamo parlando di un cambiamento del 14-15% nella massa angolare, che è una cifra che si sente, si percepisce.

Quindi, la prossima volta che avrete tra le mani questo dispositivo, pensate a tutto il lavoro e la scienza che ci sono dietro. Non è solo un pezzo di metallo e circuiti; è un capolavoro di design e ingegneria. E se Steve Jobs fosse ancora con noi, probabilmente direbbe qualcosa del tipo: “Non è solo cosa facciamo, ma come lo facciamo.”