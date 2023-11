Touch Bar

La notizia non poteva che arrivare nei pressi del giorno dei morti. L’evento Scary Fast, tenutosi il 31 ottobre, ha segnato la fine di un’era per Apple, con la decisione di abbandonare definitivamente la Touch Bar su tutti i modelli di MacBook.

Ma come è stata la vita di questo componente rivoluzionario? Riviviamo la storia di questo strumento innovativo e prepariamoci a dirgli addio per sempre. Tra l’altro vi sto scrivendo proprio da un vecchio Mac che ne possiede una.

La nascita della Touch Bar

Nel 2016, Apple ha introdotto la Touch Bar come sostituto dei tasti funzione fisici. La tecnologia è arrivata con i primi MacBook Pro dotati di USB-C.

Una tastiera meno affidabile, la perdita di MagSafe/SD card slot/HDMI, e la transizione da USB-A a USB-C hanno reso difficile l’inizio della vita della Touch Bar.

Una soluzione che alla base aveva un concetto molto giusto: perché far decidere alla società quali tasti-scorciatoia avere nel computer, quando poteva essere inserito un display e far decidere all’utente cosa avere a portata di mano?

La Touch Bar è rimasta un’esclusiva dei MacBook Pro nonostante l’interesse per essa su MacBook Air e Mac desktop. La mancanza di coerenza per la disponibilità della Touch Bar l’ha resa meno importante da supportare per gli sviluppatori di terze parti. Apple, per sua parte, non le ha mai dato molta attenzione nelle revisioni di macOS.

Il declino della Touch Bar

Apple ha iniziato il processo di eliminazione della Touch Bar quando ha ridisegnato il MacBook Pro con l’aspetto attuale. I MacBook Pro da 14 e 16 pollici con processore Apple Silicon hanno ripristinato la fila dei tasti funzione fisici. Apple ha continuato ad aggiornare il MacBook Pro da 13 pollici con Touch Bar per offrirlo a un prezzo più basso, aggiungendo i chip M1 e M2.

Tuttavia, a partire da ora, il MacBook Pro con Touch Bar è cosa del passato. Volete l’ultimo Mac con una Touch Bar? Il MacBook Pro da 13 pollici con M2 sarà disponibile per i rivenditori di terze parti per un periodo di tempo limitato.

Personalmente non l’ho mai sopportata, nonostante ho acquistato dei MacBook con TouchBar per due volte. Il motivo è semplice: essendo touch è facilmente raggiungibile dalle dita, troppo. A volte si appoggia la mano sulla tastiera e ci si ritrova a premere cose a caso.

Inoltre gli sviluppatori non l’hanno mai supportata fino in fondo, un po’ come sta accadendo attualmente con la Dynamic Island. L’idea di avere una personalizzazione di pulsanti per ogni applicazione utilizzata, così, è andata a farsi friggere molto presto.

Inoltre, essendo uno schermo in più e avendo un processore tutto suo, consuma più batteria.

Il futuro della Touch Bar

Sebbene la Touch Bar sia stata ritirata, la sua influenza sul design e l’interazione con i computer portatili non può essere ignorata. Ha aperto la strada a nuove forme di interazione e ha spinto gli sviluppatori a pensare in modo più creativo su come gli utenti interagiscono con le loro applicazioni.

È ancora possibile che vedremo la Touch Bar o una tecnologia simile in futuri dispositivi Apple o di altri produttori. Oppure, potrebbe essere che la Touch Bar diventi una caratteristica speciale per determinati utenti o applicazioni.

Oppure semplicemente è una tecnologia ormai morta e non la rivedremo mai più. A voi mancherà?

In conclusione

L’evento Scary Fast del 31 ottobre ha segnato la fine dell’era della Touch Bar su MacBook.

Introdotto nel 2016 come sostituto dei tasti funzione fisici, ha generato discussioni fin dall’inizio.

La mancanza di coerenza nella disponibilità della Touch Bar l’ha resa meno importante per gli sviluppatori di terze parti.

Il declino della Touch Bar è iniziato con il ridisegno del MacBook Pro con l’aspetto attuale e il ritorno dei tasti funzione fisici.

Personalmente, la Touch Bar ha avuto limitazioni di usabilità e supporto degli sviluppatori.

Anche se è stata ritirata, la Touch Bar ha influenzato il design e l’interazione con i laptop.

Il futuro della Touch Bar è incerto: potrebbe fare un ritorno in forme diverse o essere dimenticata.